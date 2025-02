Putini ja Trumpi kontakte varjutab salatsemine

"Ma ei saa midagi muud öelda. Ma ei saa seda kinnitada ega ümber lükata," kordas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov esmaspäeval Moskvas ajakirjanikega rääkides oma pühapäeval tehtud avaldust selle kohta, kas Putini ja Trumpi telefonikõne on toimunud või mitte.

Uudisteagentuuri Reuters hinnangul ümbritseb esimest otsekontakti kahe suurima tuumariigi juhtide vahel müsteerium, kuna nii Washington kui ka Moskva pakuvad poolikuid vastuseid ja vihjeid.

Kahe liidri kohtumiselt oodatakse esmajärjekorras samme selles suunas, et lõpetada juba kolm aastat kestnud Vene agressioonisõda Ukrainas.

Trump ütles pühapäeval presidendilennuki pardal ajakirjanikega rääkides, et usub, et USA teeb edusamme, kuid keeldus andmast üksikasju Putiniga suhtlemise kohta.

Küsimusele, kas tal on olnud Putiniga vestlusi pärast presidendiks saamist 20. jaanuaril või varem, vastas Trump: "Mul on see olnud. Ütleme nii, et mul on see olnud... Ja ma ootan veel palju vestlusi. Peame selle sõja lõpetama."

"Kui me räägime, ei taha ma teile nendest vestlustest rääkida," lisas USA riigipea.

Peskov ütles pühapäeval, et tuleb veel palju mitmesugust suhtlust.

Putin rääkis viimati USA presidendiga, kelleks siis oli Joe Bideni, 2022. aasta veebruaris, vahetult enne täiemahulise sõja alustamist Ukraina vastu.

Trump on korduvalt öelnud, et soovib sõja lõpetada ja kohtub Putiniga, et seda arutada, kuigi tippkohtumise kuupäev või koht pole siiani avalikult teada.

Venemaa näeb tippkohtumise võimalike toimumispaikadena Saudi Araabiat ja Araabia Ühendemiraate, teatas Reuters veebruari alguses.

Mullu 14. juunil esitas Putin oma tingimused sõja viivitamatuks lõpetamiseks: Ukraina peab loobuma oma ambitsioonidest saada NATO liikmeks ja viima oma väed välja nelja Ukraina oblasti territooriumilt, mida valdavalt kontrollib Venemaa ja mille Moskva on enda omaks kuulutanud.