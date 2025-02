Putin võttis Trumpiga läbirääkimiste meeskonda välisluure juhi

Venemaa välisluureteenistuse (SVR) direktor Sergei Narõškin ning Kremli pikaaegne nõunik ja endine Vene suursaadik Washingtonis Juri Ušakov on töörühma kaks prominentset liiget, vahendas The Times uudisteagentuuri Bloomberg teadet, mis viitas anonüümsust palunud allikatele.

The Times toob esile, et 21. veebruaril 2022 ehk kolm päeva enne täiemahulise kallaletungi algust Ukrainale väitis Narõškin, et lääne süüdistused, et Venemaa valmistub Ukrainat ründama, on Ameerika sõjapropaganda. 2023. aastal ütles ta: "Euroopasse on ebameeldiv ja mõnikord isegi hirmus reisida – seal on palju erinevaid perverssusi."

Narõškin vihjas neljapäeval, et pärast Putini ja Trumpi telefonikõnesid anti talle korraldus pidada läbirääkimisi USA luurejuhtidega ja tööd jätkata.

Stanfordis ja Harvardis õppinud finantsist Kirill Dmitrijev, kelle naine Natalia Popova oli Putini noorema tütre Katerina Tihhonova ülikoolikaaslane, võib samuti mängida võtmerolli mitteametliku suhtluskanalina Trumpi läbirääkijatega, märkis Bloomberg.

Pärast seda, kui Trumpi Lähis-Ida erisaadik Steve Witkoff lendas sel nädalal Moskvasse, et USA kooliõpetaja Marc Fogeli vangivahetuse korras sealt ära tuua, ütles Witkoff, et härrasmees Venemaalt nimega Kirill on "oluline vestluskaaslane, kes ühendab kahte poolt". Arvatakse, et see mees oligi Dmitrijev, kes tegutses ka 2017. aastal Putini mitteametliku esindajana kontaktides Trumpi esimese administratsiooniga.

Dmitriev on Venemaa riikliku otseinvesteeringute fondi (RDIF) juht.

Väidetavalt säilitab ta Lähis-Idas tugevaid kontakte, kuna RDIF teeb koostööd sarnaste fondidega Saudi Araabias, Kataris ja Araabia Ühendemiraatides, millel on tihedad sidemed piirkonna valitsejatega.

Bloombergi andmeil aitas Saudi kroonprints Mohammed bin Salman teisipäeval toimunud Fogeli vabastamist korraldada ning Trump ütles kolmapäeval, et ootab peagi kohtumist Putiniga Saudi Araabias läbirääkimisteks. Fogel vahetati USA-s vangi küberkuritegevuses eest süüdi mõistetud Vene kodaniku Aleksandr Vinniku vastu.