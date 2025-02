VKG otsib oma prügimäe laiendamiseks võimalusi

Kohtla-Järve tööstusprügilasse on põlevkivitööstuse jääke viidud juba üle 85 aasta. Praegu kasutab poolkoksimäge VKG, kellele eraldatud osa hakkab paari aasta jooksul ammenduma. Erinevatest uue prügila variantidest eelistab VKG olemasoleva mäe laiendamist.

"Oma olemuselt ei ole seal midagi keerulist. Me suurendame olemasolevat laopinda seitsme protsendi võrra. Me kasutame täpselt samasugust infrastruktuuri ja ladestamistehnoloogiat. Keskkonnamõjude hindamine näitas seda, et mõju keskkonnale ei suurene," rääkis VKG juhatuse liige Raivo Attikas.

Prügila kõrgeima mäe tipp on praegu umbes 170 meetrit ja see on Baltimaade kõrgeim tehismägi. VKG soovis 25-aastase kasutuseaga uue prügilaosa ehitada praegusest kõrgema, kuid ei saanud kaitseministeeriumilt selleks luba. Nii laiendatakse uut osa rohkem laiusesse kui kõrgusesse.

"Vahepeal oli eelprojektis kavas ehitada mäe hari seni väljastatud ehituslubades kehtestatuga võrreldes 25 meetri võrra kõrgemaks. Kuid siis, lähtudes kaitsevajadustest ja radarisüsteemide nõuetest, tuli jääda seni lubatud kõrguse juurde. See ei vähendanud oluliselt ladestatava poolkoksi ja tuha mahtu, seetõttu ei olnud see arendaja ehk VKG jaoks oluline muudatus," ütles projekti juhtivekspert Juhan Ruut.

Eelmisel aastal maksis VKG riigile keskkonnatasusid 25,9 miljonit eurot. Sellest 8,8 miljonit eurot oli tootmisjääkide ladestamise tasu.