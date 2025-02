Ametnike nõuded sundisid ornitolooge looduskaitsealadel lindude seire peatama

Üleeuroopalise looduskaitse võrgustikuga liitudes võttis Eesti endale kohustuse jälgida, et Natura alade seisund ei halveneks. Linnustiku käekäigul on 12 aastat silma peal hoidnud Eesti ornitoloogiaühing, kes nüüd solvus keskkonnaametnike vastuoluliste nõudmiste peale.

"Seal ei ole ka keskkonnaamet ja keskkonnaagentuur omavahel kooskõlastanud, milliseid tingimusi nad esitavad," ütles ornitoloogiühingu juht Kaarel Võhandu. "Tekibki olukord, kus keskkonnaamet nõuab, et arvukuse hinnanguid tuleks anda lisaks Natura aladele ka kõikidel riiklikel kaitsealadel. Ja keskkonnaagentuur nõuab, et arvukushinnaguid ei tohiks üldse anda. Need ei ole korraga täidetavad."

Võhandu sõnul esitati lisanõudmised kooskõlastamise ajal, kui projekti eelarve ja tegevused olid juba paigas, ning neid oli raske arvesse võtta.

"See raha tuleb keskkonnainvesteeringute looduskaitse taotlusvoorust. Seal on kohustus keskkonnaagentuuri ja ameti kooskõlastus võtta sellele projektile. Selle kooskõlastuse raames sellele projektile neid nõudmisi esitavad. Need ei ole valikulised nõudmised, vaid kui sa rahastust tahad saada, siis neid tuleb täita," rääkis Võhandu.

Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala sõnul on ametnikud nõudlikud ja seda põhjusega.

"Keskkonnaseire puhul üleüldse, ei ole tähtis, kas see on linnustikuseire või mis iganes muu seire. On äärmiselt oluline, et erinevatel ajahetkedel kogutud andmed oleksid omavahel võrreldavad. Mis me oleme nüüd nendest aruannetest näinud, et seire fundamentaalpõhimõtetele need andmed alati ei pruugi vastata," ütles Ala.

Ala sõnul on raske teha järeldusi, kui on küll olemas suur hulk andmeid, kuid puuduvad metaandmeid. Seetõttu on raske andmeid omavahel võrrelda. "Me tahame aru saada, kuidas on konkreetsel liigil seisund muutunud ja selleks peab olema konkreetselt kirjeldatud ja arusaadavalt ühese metoodikaga järgi need andmed kogutud. Täna on meil põhjust arvata, et mitte alati ei ole seda tehtud," lausus ta.

Linnuseiret tuleb teha 66 Natura alal ja Ala sõnul keskkonnaagentuur seda oma jõududega teha ei suuda. Ala ütleb, et probleeme Euroopa Komisjoniga seetõttu tekkida ei tohiks. Küll ei ole veel selge, kuidas edaspidi linnuseiret rahastatakse, sest riigiasutus keskkonnainvesteeringute keskuselt projektitoetust küsida ei saa.