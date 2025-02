Konkurentsiamet leidis laadimistaristu arendajate tegevuses küsitavusi

Konkurentsiamet analüüsis kergsõidukite avaliku laadimistaristu olukorda ning tuvastas, et taristu areneb eelkõige vaid suuremates asulates ja toimub tugev positsioonivõitlus. Muu hulgas täheldas amet ettevõtete võimalikke konkurentsi kahjustavaid tegevusi.

Konkurentsiameti andme- ja majandusanalüüsi valdkonna analüütiku Enn Robert Kinnase sõnul oli analüüsi eesmärk luua laiapõhjaline ülevaade Eesti avaliku laadimistaristu turu toimimisest ning tuvastada tõhusat ja ausat konkurentsi mõjutavaid kitsaskohti.

Rahvusvaheliste uuringute kohaselt on Eesti kergsõidukite avaliku laadimistaristu turg alles arengufaasis. Siinkohal olgu täpsustatud, et kergsõidukiteks loetakse analüüsis mootorsõidukeid, milles on lisaks juhiistmele kuni kaheksa istekohta ja milles ei ole ruumi seisukohtadele olenemata sellest, kas istekohtade arv piirdub juhiistmega, ning mootorsõidukid täismassiga kuni 3,5 tonni.

Ameti hinnangul on Eestis täheldatav vähene konkurents ja napid laadimisvõimalused hajaasustusega piirkondades. Analüüsi käigus selgus, et turu aktiivsus on peamiselt koondunud suurlinnadesse ja tiheasustusega piirkondadesse, mis tuleneb turuosaliste kalkuleeritud ja optimeeritud äriotsustest.

Konkurentsiamet näeb ohtu, et avaliku laadimistaristu turu arenguga võivad konkurents ja laadimisvõimalused maapiirkondades jääda tagasihoidlikuks, kuna kõrged investeerimisriskid loovad turule sisenemise barjääre.

Konkurentsiameti analüüs näitas, et turul toimub positsioonivõitlus, kus ettevõtjad konkureerivad parimate koostööpartnerite ja kinnistute pärast, et kindlustada oma positsioon nõudluse tulevase kasvu korral.

Ameti haldusmenetluse valdkonna juristi Annabell Carina Katalsepa sõnul täheldati analüüsi läbiviimisel ka küsitavat turupraktikat nagu ka võimalikke konkurentsi kahjustavaid tegevusi. "Hetkel kaalume analüüsi tulemustega seoses täiendavaid jätkutegevusi, kuid täpsemad otsused tehakse pärast turuosalistega suhtlemist," ütles Katalsepp.

Amet leiab, et laadimistaristu turu edasise arengu ja laienemisega võivad senisest enam ilmneda konkurentsiprobleemid ning kasvada veelgi turule sisenemise barjäärid, mis on kujunenud või sihilikult loodud juba turu avanemise faasis.

Amet annab analüüsis ka soovitusi riigile ja kohalikele omavalitsustele, jaotusvõrguettevõtjatele, kinnisvaraomanikele ja -arendajatele, laadimispunktide käitajatele ning ettevõtjatele konkurentsiolukorra parandamiseks. See, kellele on amet teinud soovituse, peab konkurentsiameti nõudel teavitama teda soovituse täitmiseks rakendatavatest meetmetest või põhjustest, miks meetmeid ei rakendata.

Amet jätkab elektrisõidukite laadimistaristu turuolukorra jälgimist ja valdkonna arengute hindamist, arvestades selle strateegilist tähtsust pikaajalises perspektiivis.