USA föderaalreserv ei kavatse rahapoliitika leevendamisega kiirustada

"Oleme majandusega heas kohas. Tahame inflatsiooni osas teha rohkem edusamme. Ja me arvame, et meie intressimäär on heas kohas ja me ei näe põhjust kiirustada selle edasise langetamisega," teatas Powell.

USA tööturg on näidanud stabiliseerumise märke, eelmisel kuul langes töötus nelja protsendini. USA inflatsioon püsib kolme protsendi lähedal ning on seetõttu endiselt kõrgem kui föderaalreservi eesmärgiks olev kaks protsenti.

Powell ütles, et föderaalreserv võib intressimäärasid langetada, kui tööturg peaks ootamatult nõrgenema või kui inflatsioon taandub oodatust kiiremini. Pole veel aga selge, millist mõju avaldab hinnatõusule praeguse administratsiooni tollide poliitika, vahendas The Wall Street Journal.

Trump ütles pühapäeval, et kehtestab lisaks olemasolevatele metallide imporditollidele täiendavad 25-protsendised tollimaksud kogu USA-sse imporditavale terasele ja alumiiniumile. EL, Kanada ja Mehhiko mõistsid selle sammu hukka ja kavandavad vastukäiku.

Föderaalreserv jättis juba jaanuaris toimunud koosolekul intressimäärad muutmata ning laenamise intressimäär püsib 4,25 protsendi ja 4,5 protsendi vahel.