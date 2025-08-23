X!

Politico: USA föderaalreservi juht vihjas võimalusele intressimäära alandada

Välismaa
USA föderaalreservi juht Jerome Powell
USA föderaalreservi juht Jerome Powell Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
Välismaa

USA föderaalreservi juht Jerome Powell andis reedel mõista, et keskpank võib peagi intressimäärasid kärpida, kuid ta rõhutas, et otsust ei mõjuta president Donald Trumpi avaldatud surve.

Powell ütles keskpanga iga-aastasel konverentsil peetud kõnes, et USA majandus seisab silmitsi kahe vastandliku riskiga: inflatsioon võib süveneda, mis nõuaks kõrgemaid intressimäärasid, või tööturg võib nõrgeneda, mis nõuaks madalamaid intressimäärasid.

"See on keeruline olukord," tõdes ta.

Kuid ta andis mõista, et tunneb rohkem muret majanduse nõrgenemise kui inflatsiooni kasvu pärast. Ta ütles keskpankuritele omast sõnastust kasutades, et kaldub intressimäära kärpe poole. "Riskide tasakaalu muutumine võib õigustada meie poliitikahoiaku kohandamist," lausus ta.

Ta lisas, et tööhõivega seotud riskid on kasvamas. "Ja kui need riskid realiseeruvad, võib see kaasa tuua koondamislaine ja kasvava töötuse."

Kuid Powell rõhutas, et igasugune otsus intressimäärade kärpimise kohta tehakse üksnes föderaalreservi ametnike hinnangu põhjal, mille nad teevad andmeid analüüsides. "Me ei kaldu sellest lähenemisest kunagi kõrvale," lausus ta.

Powelli kommentaarid on kaudne vihje Trumpi ja tema administratsiooni poolt viimastel kuudel keskpanga suunas esitatud kriitikale.

Trump on nimetanud Powellit "puupeaks" ja "täielikuks idioodiks", kuna keskpanga juht keeldus intressimäärasid langetamast.

Sel nädalal kutsus Trump üles teist föderaalreservi juhatuse liiget, Lisa Cooki, tagasi astuma, kuna presidendi eluasemefinantseerimise järelevalveametnik süüdistas teda hüpoteegipettuses. Nimelt olevat Cool 2021. aasta laenutaotlustes märkinud kaks erinevat kinnisvaraobjekti oma põhiliseks elukohaks. "Jah, ma vallandan ta, kui ta ise tagasi ei astu. See, mida ta tegi, oli tõsine," ütles Trump reedel ajakirjanikele teemat kommenteerides.

Föderaalreservi juhatuse liikmeid saab ametist eemaldada ainult "mõjuval põhjusel." Kui Cook lahkuks, annaks see Trumpile uue võimaluse nimetada keskpanga juhatusse liitlane, kes viiks ellu tema nägemust madalamatest intressimääradest.

Kaks juhatuse liiget, Christopher Waller ja Michelle Bowman, kutsusid föderaalreservi juulis üles intressimäärasid langetama, astudes vastu laiemale üksmeelele hoida laenukulud muutumatuna.

Kuid presidendi ulatuslikud tollimaksud kõigile USA kaubanduspartneritele on pannud enamikke föderaalreservi ametnikke intressimäärade alandamise suhtes kõhklema, kuna nad kardavad, et tollimaksud võivad põhjustada hinnatõusude laine.

Nüüd aga vihjas Powell, et ta peab seda stsenaariumi vähem tõenäoliseks kui majanduse nõrgenemist. Töötajad, kes seisavad silmitsi kõrgemate hindadega, võivad nõuda kõrgemaid palku, mis võib viia spiraalini, kus hinnad ja sissetulekud tõstavad teineteist. Kuid oma kõnes ütles keskpanga juht, et see tulem ei tundu tõenäoline, kuna töötajate palkamine on aeglustunud, mis annab töötajatele vähem võimu palkade määramisel.

Ta ütles, et on mõistlik eeldada, et tollimaksud põhjustavad vaid ühekordseid hinnatõuse. "Loomulikult ei tähenda 'ühekordne' seda, et hinnad tõusevad kõik korraga," lisas ta. "Tollimaksude mõjud jõuavad tarneahelate ja jaotusvõrkude kaudu majandusse aeglaselt. Lisaks sellele muutuvad tollimaksumäärad pidevalt, mis võib kohanemisprotsessi pikendada."

Ta avaldas ka kindlustunnet, et investorid ja majapidamised mõistavad endiselt, et föderaalreservi pikaajaline eesmärk on viia inflatsioon tagasi kaheprotsendilise eesmärgi sisse.

Järgmise intressimäära otsuse teeb föderaalreserv septembri keskel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:53

Saksa leht: Hiina avaldas valmisolekut Ukrainasse rahuväed saata

15:41

Raido Ränkel võitis Võru ööjooksu teist aastat järjest

15:02

Joonas Tamme koduklubi teenis Rumeenias esimese võidu ja teise nullimängu

14:51

Politico: USA föderaalreservi juht vihjas võimalusele intressimäära alandada

14:31

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

14:06

Salvini sõnad põhjustasid Ukraina teemal Itaalia-Prantsuse tüli

13:52

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

13:40

Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastis Uuendatud

13:10

Kolmandik Eesti eakaid on kogenud vägivalda

13:02

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.08

Ukraina rünnak Družba naftajuhtme vastu vihastas Trumpi

13:40

Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Volgogradi oblastis Uuendatud

21.08

Trump: on väga raske võita sõda ilma sissetungijat ründamata

22.08

Sõja 1276. päev: Ukraina purustas droonirünnakuga naftajuhtme Družba pumpla Uuendatud

22.08

Kõlvart välistab koostöö erakonnaga KOOS ja valimisliiduga Plaan B

22.08

RMK ei suuna Kasari jõge tagasi oma ajaloolisesse sängi

22.08

Tartu Ülikool otsib 1,3 miljoni eest kalasöömise massidesse viijat

22.08

Laane: tehisaru aitab teha perearstide nimistud suuremaks

22.08

FBI otsis läbi Trumpi endise julgeolekunõuniku John Boltoni kodu

09:57

Ukraina hoiatas Valgevenet seoses õppustega Zapad-2025

ilmateade

loe: sport

15:41

Raido Ränkel võitis Võru ööjooksu teist aastat järjest

15:02

Joonas Tamme koduklubi teenis Rumeenias esimese võidu ja teise nullimängu

14:31

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

13:52

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

loe: kultuur

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

12:26

Pildid: Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati Angelika Kollini isikunäitus

10:05

"Lumi saadab meid" võitis Sarajevo filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammi peaauhinna

22.08

Näitus Portselan Patareis sulatab kokku keraamika ja helikunsti

loe: eeter

12:46

Euroopa noori muusikuid dirigeeriv Mihhail Gerts: noorte jaoks peab latt olema seatud õigesse kohta

22.08

Draamasari "Von Fock" on nomineeritud Prix Europa auhinnale

22.08

Vabarna pausile läinud Trad.Attack!ist: kõigil algab väike leinaperiood

22.08

Georg Malvius: kui esimest korda Tallinna jõudsin, siis oli linn unarusse jäetud

Raadiouudised

22.08

Päevakaja (22.08.2025 18:00:00)

22.08

Programmeerimiskool kood/Võru käivitub septembris

22.08

Orkla loodab jõuda detsembris Põltsamaa tehase müügilepinguni

22.08

RMK ei hakka Kasari jõge vanasse sängi juhtima

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 15:00:00)

22.08

Kambja vallas kandideerijad: vajame juurde lasteaia- ja koolikohti

22.08

Tallinna volikogu ei kiitnud heaks 30 akutrolli ostmist

22.08

Reformierakond ei pruugi Järva vallas oma nimekirjaga välja tulla

22.08

Laupäeval sajab hoovihma ja õhk jaheneb

22.08

Raadiouudised (22.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo