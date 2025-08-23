Politico: USA föderaalreservi juht vihjas võimalusele intressimäära alandada

USA föderaalreservi juht Jerome Powell andis reedel mõista, et keskpank võib peagi intressimäärasid kärpida, kuid ta rõhutas, et otsust ei mõjuta president Donald Trumpi avaldatud surve.

Powell ütles keskpanga iga-aastasel konverentsil peetud kõnes, et USA majandus seisab silmitsi kahe vastandliku riskiga: inflatsioon võib süveneda, mis nõuaks kõrgemaid intressimäärasid, või tööturg võib nõrgeneda, mis nõuaks madalamaid intressimäärasid.

"See on keeruline olukord," tõdes ta.

Kuid ta andis mõista, et tunneb rohkem muret majanduse nõrgenemise kui inflatsiooni kasvu pärast. Ta ütles keskpankuritele omast sõnastust kasutades, et kaldub intressimäära kärpe poole. "Riskide tasakaalu muutumine võib õigustada meie poliitikahoiaku kohandamist," lausus ta.

Ta lisas, et tööhõivega seotud riskid on kasvamas. "Ja kui need riskid realiseeruvad, võib see kaasa tuua koondamislaine ja kasvava töötuse."

Kuid Powell rõhutas, et igasugune otsus intressimäärade kärpimise kohta tehakse üksnes föderaalreservi ametnike hinnangu põhjal, mille nad teevad andmeid analüüsides. "Me ei kaldu sellest lähenemisest kunagi kõrvale," lausus ta.

Powelli kommentaarid on kaudne vihje Trumpi ja tema administratsiooni poolt viimastel kuudel keskpanga suunas esitatud kriitikale.

Trump on nimetanud Powellit "puupeaks" ja "täielikuks idioodiks", kuna keskpanga juht keeldus intressimäärasid langetamast.

Sel nädalal kutsus Trump üles teist föderaalreservi juhatuse liiget, Lisa Cooki, tagasi astuma, kuna presidendi eluasemefinantseerimise järelevalveametnik süüdistas teda hüpoteegipettuses. Nimelt olevat Cool 2021. aasta laenutaotlustes märkinud kaks erinevat kinnisvaraobjekti oma põhiliseks elukohaks. "Jah, ma vallandan ta, kui ta ise tagasi ei astu. See, mida ta tegi, oli tõsine," ütles Trump reedel ajakirjanikele teemat kommenteerides.

Föderaalreservi juhatuse liikmeid saab ametist eemaldada ainult "mõjuval põhjusel." Kui Cook lahkuks, annaks see Trumpile uue võimaluse nimetada keskpanga juhatusse liitlane, kes viiks ellu tema nägemust madalamatest intressimääradest.

Kaks juhatuse liiget, Christopher Waller ja Michelle Bowman, kutsusid föderaalreservi juulis üles intressimäärasid langetama, astudes vastu laiemale üksmeelele hoida laenukulud muutumatuna.

Kuid presidendi ulatuslikud tollimaksud kõigile USA kaubanduspartneritele on pannud enamikke föderaalreservi ametnikke intressimäärade alandamise suhtes kõhklema, kuna nad kardavad, et tollimaksud võivad põhjustada hinnatõusude laine.

Nüüd aga vihjas Powell, et ta peab seda stsenaariumi vähem tõenäoliseks kui majanduse nõrgenemist. Töötajad, kes seisavad silmitsi kõrgemate hindadega, võivad nõuda kõrgemaid palku, mis võib viia spiraalini, kus hinnad ja sissetulekud tõstavad teineteist. Kuid oma kõnes ütles keskpanga juht, et see tulem ei tundu tõenäoline, kuna töötajate palkamine on aeglustunud, mis annab töötajatele vähem võimu palkade määramisel.

Ta ütles, et on mõistlik eeldada, et tollimaksud põhjustavad vaid ühekordseid hinnatõuse. "Loomulikult ei tähenda 'ühekordne' seda, et hinnad tõusevad kõik korraga," lisas ta. "Tollimaksude mõjud jõuavad tarneahelate ja jaotusvõrkude kaudu majandusse aeglaselt. Lisaks sellele muutuvad tollimaksumäärad pidevalt, mis võib kohanemisprotsessi pikendada."

Ta avaldas ka kindlustunnet, et investorid ja majapidamised mõistavad endiselt, et föderaalreservi pikaajaline eesmärk on viia inflatsioon tagasi kaheprotsendilise eesmärgi sisse.

Järgmise intressimäära otsuse teeb föderaalreserv septembri keskel.