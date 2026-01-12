Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

USA presidendi Donald Trumpi ja föderaalreservi juhi Jerome Powelli vastasseis jõudis nädalavahetusel uuele tasemele, kui föderaalprokuratuur alustas keskpanga juhi suhtes kriminaaluurimist. Powelli väitel pole uurimiseks alust ja selle taustaks on tema konflikt Trumpiga keskpanga intressipoliitika üle.

Columbia ringkonna prokuratuur asus uurima, kas Powell eksitas kongressi föderaalreservi peakorteri renoveerimise ulatuse ja maksumuse osas, väidavad asjaga kursis olevad ametnikud. Washingtonis asuva keskpanga peahoone remont läheb maksma mitu miljardit dollarit.

Powell vastas pühapäeva õhtul uurimise algatamisele trotsliku sõnumiga, milles väitis, et kriminaaluurimine oli otsene tagajärg president Trumpi ähvardustele keskpanga poliitika suhtes, vahendas Briti väljaanne Daily Mail.

"Kriminaalsüüdistus tuleneb sellest, et föderaalreserv kehtestab intressimäärad oma parima hinnangu põhjal selle kohta, mis teenib avalikkuse huve, mitte presidendi eelistusi," ütles ta. "Küsimus on selles, kas föderaalreserv suudab jätkata intressimäärade kehtestamist faktide ja majandusolukorra põhjal – või suunab rahapoliitikat hoopis poliitiline surve ja hirmutamine," lisas Powell.

Uurimine paiskab riigi keskpanga poliitilisse ja juriidilisse tormi, eskaleerides dramaatiliselt president Donald Trumpi pikka aega kestnud sõda mehega, kes kontrollib USA intressimäärasid, tõdes Daily Mail.

Uurimise kiitis novembris heaks prokurör Jeanine Pirro, Trumpi pikaajaline liitlane, kes määrati eelmisel aastal Washingtoni föderaalprokuratuuri juhtima.

Uurimine keskendub Powelli tunnistusele kongressi kuulamistel, sisedokumentidele ja kulutustele, mis on seotud föderaalreservi ajalooliste hoonete ulatusliku renoveerimisega National Malli lähedal ja mis on läinud algsest eelarvest sadu miljoneid dollareid kallimaks.

Trump eitas pühapäeva õhtul igasugust seotust uurimisega, kuid kritiseeris föderaalreservi juhatuse esimeest keskpanga juhtimise pärast.

"Ma ei tea sellest midagi, aga ta pole kindlasti Fedis (föderaalreservis – toim.) eriti hea ja ta pole ka hoonete ehitamises eriti hea," ütles Trump.

Uurimise alustamine kujutab endast kõige tõsisemat juriidilist ohtu, millega Powell on pärast föderaalreservi juhiks saamist silmitsi seisnud, ja asetab keskpanga sõltumatuse otsesesse ohtu.

Trump on korduvalt rünnanud Powelli keeldumise pärast langetada järsult intressimäärasid, avalikult tema tagandamist propageerinud ja süüdistanud teda ebakompetentsuses.

President on ka soovitanud algatada kohtuasi keskpanga hoonekompleksi renoveerimise suhtes, mille maksumuseks hinnatakse nüüd umbes 2,5 miljardit dollarit.

Pühapäeva õhtul avaldatud haruldases videosõnumis nimetas Powell uurimist enneolematuks ja seadis otseselt kahtluse alla selle õiguspärasuse.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

"See uus oht ei puuduta minu eelmise aasta juunis antud tunnistusi ega föderaalreservi hoonete renoveerimist," ütles Powell. "Asi ei ole kongressi järelevalverollis; föderaalreserv tegi tunnistuste ja muude andmete avalikustamiste kaudu kõik endast oleneva, et kongressi renoveerimisprojektiga kursis hoida. Need on ettekäänded," rõhutas ta.

Uurimisega kursis olevad ametnikud ütlesid, et Powellile ja föderaalreservile on kätte toimetatud kohtukutsed ning Pirro kantselei prokurörid on korduvalt nõudnud välja renoveerimisega seotud dokumente.

Justiitsministeerium ei ole avalikult kirjeldanud uuritavaid tõendeid. Justiitsminister Pam Bondi pressiesindaja keeldus Powelli uurimise kohta kommentaaridest, kuid ütles, et Bondi on käskinud oma prokuröridel seada esikohale maksumaksja raha kuritarvitamise uurimine.

Uurimine algatati kriitilisel hetkel, kui Trump teatas eelmisel nädalal väljaandele The New York Times, et ta on juba otsustanud, kellega ta Powelli asendada soovib, ja peaks oma valiku peagi teatavaks tegema.

Väidetavalt on tugevaima kandidaadina esile kerkinud Trumpi peamine majandusnõunik Kevin A. Hassett.

Kuigi Powelli, kelle oma esimesel ametiajal esitas sellele kohale Trump ise, ametiaeg Fedi juhina lõpeb mais, kestab tema ametiaeg föderaalreservi juhatuse liikmena jaanuarini 2028.

Powell ei ole öelnud, kas ta kavatseb keskpangas jätkata kauem kui see aasta. Poleemika keskmes olev renoveerimisprojekt algas 2022. aastal ja peaks valmima 2027. aastal.

See hõlmab Marriner S. Ecclesi hoone ja teise föderaalreservi hoone moderniseerimist ja laiendamist Constitution Avenue'l. Need ehitised, mis pärinevad 1930. aastatest ja neid pole peaaegu sajandi jooksul põhjalikult renoveeritud.

Föderaalreservi ametnikud on öelnud, et kapitaalremont on vajalik asbesti ja plii eemaldamiseks ehitisest, vananeva infrastruktuuri uuendamiseks ning hoonete vastavusse viimiseks puuetega inimeste ligipääsetavuse seadustega.

Kuid projekti kasvav maksumus – mis on nüüd hinnanguliselt umbes 700 miljonit dollarit üle eelarve – on pälvinud vabariiklaste ja Trumpi liitlaste terava kriitika.

2021. aasta planeerimisdokumendis kirjeldati selliseid elemente nagu privaatsed söögialad tippametnikele, uued marmorist installatsioonid, uuendatud liftid ja katuseterrass töötajatele.

Kui Powellilt eelmise aasta juunis kongressis toimunud kuulamisel nende elementide kohta küsiti, eitas ta jõuliselt, et need oleksid osa praegusest plaanist.

"VIP-söögituba pole; uut marmorit pole," ütles Powell seadusandjatele. "Võtsime vana marmori maha ja paneme selle tagasi. Peame kasutama uut marmorit kohtades, kus osa vanast marmorist purunes. Aga spetsiaalseid lifte pole. On lihtsalt vanad liftid, mis on seal olnud." Powell lisas, et plaane on jooksvalt uuendatud ja et mitmed algselt kavandatud elemendid on hiljem kõrvale jäetud.

Pärast tema ütlusi avaldas föderaalreserv oma veebisaidil Powelli väidete kinnituseks üksikasjaliku ülevaate koos fotode, selgituste ja renoveerimise virtuaaltuuriga. Keskpank on põhjendanud kulude ületamist materjalide ja tööjõu hinnatõusu, aga ka ootamatute avastustega nagu oodatust suurem asbesti kogus ja pinnase saastumine.

Uurimise algatamine ei taga veel kriminaalsüüdistuste esitamist Powellile. Prokurörid peavad selleks veenma föderaalset vandemeeste kogu, et süüdistuse esitamiseks on piisavalt tõendeid – ja see peaks vastu pidama kohtulikule kontrollile.

Daily Mail viitas hiljutistele juhtumitele, kus föderaalkohtunik tühistas eelmisel aastal endise FBI direktori James Comey ja New Yorgi peaprokuröri Letitia Jamesi vastu esitatud süüdistused.