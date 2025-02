Euroopa erameedia esindaja kritiseerib ideed anda andmeid tasuta tehisarule

Euroopa erameedia katusorganisatsioon News Media Europe kutsus justiitsministeeriumi üle vaatama otsust anda Metale üle eesti keelekorpuse avaandmed. Samuti huvitab organisatsiooni, et kui andmed on juba üle antud, siis kuidas korvatakse kahju meediafirmadele.

Teine võimalus otsuse üle vaatamise kõrval oleks News Media Europe'i juhi Wout van Wijki sõnul, et ministeerium otsuse vähemalt peataks, kuni on õiguste valdajate, sealhulgas uudiste väljaandjatega kokku leppinud, kuidas Meta nende sisu selle tehingu raames kasutaks.

News Media Europe tuletas ka ministeeriumile meelde, et igasugune meediasisu – sealhulgas väljaannete sisuarhiivid – on kirjastajate vara, millele kehtib autoriõigus.

"Kuigi nõustume kogu südamest arusaamaga, et suurte keelemudelite väljatöötamisel tuleb tagada eesti keele ja kultuuri jätkusuutlikkus, ei saa ega tohi eirata õigusraamistikke ja autoriõiguste omanike õigusi," sõnas van Wijk.

"See õõnestab meedia seaduslikke õigusi ja rahalist jätkusuutlikkust, mis panustavad Eesti ja Euroopa Liidu julgeolekusse, suurendades teabekindlust välismaiste sekkumiste ja manipulatsioonide vastu, toetades samal ajal demokraatlikke protsesse," kirjutas van Wijk.

Ühtlasi soovis van Wijk teada, milliseid andmeid sisaldavad eesti keele korpuse avaandmed ja täpsemalt, kas need sisaldavad ka Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmete autoriõigusega kaitstud sisu, ja mil määral ja kujul.

Samuti huvitas van Wijki, millisel õiguslikul alusel andmekogus olev sisu Metale üle anti või plaanitakse ja millistel tingimustel kavandati Metaga kokku leppida keelekorpuse sisu kasutamises ja milliseid kaitsemeetmeid ministeerium ja lepingu teised osapooled kasutusele võtsid, et vältida andmete ebaseaduslikku kasutamist.

Lisaks uuris van Wijk, milliseid samme on ministeerium astunud, et saada autoriõiguste omanikelt luba ja maksta neile õiglast tasu ning kui Metale anti loata ja tasuta üle meediafirmade sisu, siis kuidas kavatsetakse selle süüteoga tekitatud kahju heastada.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) ütles eelmisel nädalal, et pooldab eestikeelsete andmete, sealhulgas eestikeelse meediasisu tasuta andmist suurtele tehisaru ettevõtetele. Tema sõnul aitab see kaasa põhiseadusest tulenevale eesmärgile tagada eesti keele kestmine. Peaminister Kristen Michal ja kultuuriminister Heidy Purga (mõlemad Reformierakond) on selle võimaluse välistanud.