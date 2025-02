Rahvusvaheline Kohus (ICJ) jõudis aastaid tagasi järeldusele, et Suurbritannia peab lõpetama Chagose saarte üle valitsemise ning London annab nüüd saared Mauritiuse kontrolli alla. Saarte loovutamine tekitas Suurbritannias suurt vastukaja ning Briti meedia kirjutab, et üks kohtunikest oli Hiina endine valitsusametnik, kes toetas Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Kohus teatas nõuandvas arvamuses, et Mauritiuse dekoloniseerimise protsessi ei viidud riigi iseseisvumisega seaduslikult lõpule ning Briti valitsus peab kiiresti lõpetama Chagose saarestiku üle valitsemise.

The Telegraph toob välja, et ICJ-i kohtunike seas oli toona siis ka Xue Hanqin, kes kohtu asepresidendina leidis, et Suurbritannia peab andma saared Mauritiusele. Leht kirjutab, et Xue Hanqin on endine Hiina kompartei ametnik, kes toetas ka Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Xue Hanqini selja taga seisab särav karjäär Hiina riigiaparaadis. Ta on kompartei endine ametnik, kes töötas välisministeeriumis ning hiljem sai temast Hiina suursaadik Hollandis. Hiina on ka avalikult teatanud, et toetab Chagose dekoloniseerimist.

Xue Hanqin oli 2022. aastal ka üks kahest ICJ-i kohtunikust, kes hääletas otsuse vastu, mille kohaselt peab Venemaa lõpetama Ukrainas oma "sõjalise erioperatsiooni". Teine kohtunik, kes otsuse vastu hääletas, oli venelane Kirill Gevorgian.

ICJ-i otsus, mida toetas ka Xue Hanqin, polnud siduv, kuid see veenis Briti võime, et saarte kontrollimisega kaasneb õiguslik risk.

Xue Hanqini toetatud otsuse järel alustaski Briti valitsus läbirääkimisi saarestiku loovutamise üle. 2024. aasta oktoobris teatas Suurbritannia valitsus, et annab Briti India ookeani territooriumi Mauritiusele.

Chagose saarestikus asuval Diego Garcia saarel asub aga ka USA õhubaas. Hiljuti sõlmitud lepingu kohaselt võtab Mauritius küll saarestiku oma kontrolli alla, kuid Suurbritannia ja USA saavad õiguse baasi veel 99 aastat rentida

Leppe kriitikud aga leiavad, et Hiina üritab Chagosel kanda kinnitada, mis võib omakorda ohustada lääneriikide vägede kohalolu Diego Garcia saarel.

USA presidendi Donald Trumpi nõunikud hoiatasid samuti, et Chagose loovutamine võimaldab Hiinal lääneriikide vägede järele luurata.

Briti varivalitsuse kaitseminister Mark Francois ütles, et võttes arvesse Chagose strateegilist tähtsust, siis Xue Hanqini taust on murettekitav.

"Oleme mitu kuud hoiatanud Hiina kasvava mõju eest India ja Vaikse ookeani piirkonnas, nii et see uudis tekitab täiendavaid murekohti," ütles Francois ajalehele The Telegraph.