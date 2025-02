Võrus saab näha Ago Ruusa fotonäitust tema esimestelt filmivõtetelt Arktikas

Võrumaalt pärit Ago Ruus on hinnatud Lõuna-Eesti päevapiltnike uurija ja paljude tuntud Tallinnfilmide nagu "Nukitsamees" või "Kõrboja peremees" ning mitme Lennart Meri filmi operaator.

"Eduard Toll. Kiindumused" oli toona Moskva filmiinstituudi kolmanda kursuse tudengi jaoks üks esimesi filmiprojekte, mille stsenaariumi autoriks oli samuti Lennart Meri. Populaarteaduslik film rääkis Tolli juhitud ekspeditsioonist saladusliku Sannikovi maa otsinguil.

"See ekspeditsioon lõppes muidugi kurvalt. Selle tulemus oli see, et kaks aastat hiljem jäid kadunuks põhjas, kes seda teab, mis nendega juhtus. Aga seesamane Sannikovi maa, see selgus nii, et alles 1934. aastal, kui ma ei eksi, tunnistati, et sellist maad pole olemaski, et see oli miraaž," kirjeldas Ago Ruus.

Filmivõtete ajal tegi Ruus terve rea fotosid, mille juurde pöördus ta tagasi aga alles nüüd, aastakümneid hiljem, mõtiskledes selle üle, mis on see kutse, mis kutsub meid avastama.

"See on see saladuslik kutse, mis tõmbab inimesi kuhugi silmapiiri taha, mis paneb kiiremini hingama ja südame värisema, kui sa jõuad mingisugusele kaugele maale või lõputu ranna peale ja mägedesse. Ja mis lükkas tagant ka neid teadlasi, uurijaid, kes kõiksugu hädasid trotsides läksid antud juhul seda salapärast maad otsima," rääkis Ruus.

Näitus "Kutse" jääb avatuks Vana-Võromaa Kultuurikojas märtsikuu viimaste päevadeni.