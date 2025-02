Advokaatide väitel võivad USA-le välja antud krüptoärimehed peagi Eestisse naasta

"Kokku 18 esitatud süüdistusest loobuti koguni 17-st, sealhulgas ka ainsast rahapesu süüdistusest. Ettevõtjate esindajad kavatsevad tõendada ka seda, et kliendid ei kannatanud mingit kahju ning paluvad kohtunikul Turõginile ja Potapenkole vanglakaristust mitte määrata," vahendas Eesti suhtekorraldusfirma KPMS advokaatide Andrey Spektor ja Mark E. Bini sõnu.

Potapenko esindaja Mark E. Bini kinnitusel on Potapenko tunnistanud mõningate valeandmete esitamist Hashflare'i kaevandamismahtude kohta.

"Ta on enda käitumist kahetsenud ja võtab vastutuse tehtud vea eest. Valitsus kinnitab, et Sergei Potapenko, Ivan Turõgin ja Hashflare saatsid kaevandusteenuse klientidele krüptovaluutat, mille väärtus oli saatmise ajal üle 350 miljoni dollari. Lisaks on Potapenko ja Turõgin nõustunud loobuma valitsuse poolt 2022. aastal külmutatud varadest ning tegema valitsusega koostööd ja avaldama oma klientide andmebaasi, et neid külmutatud vahendeid saaks kasutada tagasimakseteks kõigile klientidele viisil, et kellelegi ei tekiks mingit rahalist kahju."

Ivan Turõgini esindaja Andrey Spektor lisas, et Turõginja Potapenko juhtisid edukaid ettevõtteid, osutasid reaalseid teenuseid, andsid Eestis tööd pea sajale inimesele ja panustasid märkimisväärselt ka heategevusse.

"Nagu Turõgin täna tunnistas, lubas üks tema ja Potapenko ettevõtetest kaevandada krüptot ja tegelikult kaevandaski krüptot, kuid mitte päris nii palju, kui ta oli lubanud; selle asemel edastas ta mõnikord klientidele krüptovahendeid, mille ta oli ostnud avatud turult. Oluline on samas see, et oleme kohtule tõendanud, et ükski klient ei ole kannatanud mingit kahju. Turõgin ja Potapenko ootavad Eestisse naasmist ja oma elu jätkamist," lisas Bini.

Keskkriminaalpolitsei pidas Turõgini ja Potapenko koos USA Föderaalse Juurdlusbürooga ühisoperatsiooni käigus Tallinnas kinni 20. novembril 2022. Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse Hashflare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks, vaid enda tarbeks. Ettevõttel oli sadu tuhandeid kliente maailmas ning võimalik kahjusumma on üle poole miljardi euro. 28. mail 2024 mail täitis politsei valitsuse korraldust ning toimetas väljaantavad Potapenko ja Turõgini Tallinna lennujaama Ameerika Ühendriikide esindajate kätte.