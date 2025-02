USA senat kinnitas Kennedy tervishoiuministriks

Kennedy sai senaatoritelt 52 poolthäält ja 38 vastuhäält.

Ainus vabariiklane, kes hääletas Kennedy kinnitamise vastu oli ise lastehalvatust põdenud Mitch McConnell.

Kennedy on nüüd üks riigi juhtivaid rahvatervise ametnikke.

USA tervishoiu- ja teenindusministeerium, mida Kennedy hakkab juhtima, koosneb mitmest olulisest föderaalsest tervishoiuametist, sealhulgas toidu- ja ravimiametist, riiklikust tervishoiuinstituudist, Medicare'i ja Medicaidi teenuste keskustest ning haiguste ravi ja ennetamise keskustest.

Kennedy on öelnud, et tema prioriteedid tulevase tervishoiuministrina hõlmavad võitlemist rasvumise ja ülimalt töödeldud toiduainete vastu.

Ta on tuntud ka oma vastuoluliste vaadete tõttu. Pandeemia ajal levitas ta vaktsiinivastaseid seisukohti.

Kuulamisel Capitol Hillil eitas Kennedy, et ta on vaktsiinivastane, öeldes senaatoritele, et on "ohutuse pooldaja".

CNN-i 2023. aasta faktikontroll näitas aga, et vaatamata tema väidetele on Kennedy olnud üks riigi silmapaistvamaid vaktsiinivastaseid aktiviste ning on aastaid kasutanud valesid ja eksitavaid väiteid, et vähendada avalikkuse usaldust vaktsiinide vastu.

Kennedyte dünastia järeltulija oli varem demokraatide liige ning kogus sajandi alguses tuntust keskkonnakaitse eest võidelnud juristina. Teda peeti demokraatide vasakpoolse tiiva liikmeks, kuid läks hiljem partei pealiiniga riidu ning viimastel valimistel kandideeris ta sõltumatu kandidaadina USA presidendiks.

Möödunud aasta septembris loobus ta kandideerimisest ja asus hoopis vabariiklaste kandidaadi selja taha. Toona veel presidendikandidaat olnud, praegune president Donald Trump teatas seejärel, et kavatseb tervishoiuministri portfelli Kennedyle anda.