Trump teatas USA ja Venemaa esinduste kohtumisest Münchenis

USA president Donald Trump ütles, et Ameerika Ühendriikide ja Venemaa ametiisikud kohtuvad reedel Münchenis ning kutsutud on ka Ukraina. Kiiev lükkas siiski võimaluse kohtumiseks tagasi, andes mõista, et enne tuleb kokku leppida ühispositsioon suhtlemiseks Moskvaga.

"Neil on homme Münchenis kohtumine. Venemaa on seal koos meie inimestega. Muide, Ukraina on ka kutsutud. Pole täpselt kindel, kes igast riigist kohale tulevad, aga kõrgetasemelised inimesed Venemaalt, Ukrainast ja USA-st," ütles Trump neljapäeval ajakirjanikele.

Lisainfo andmisest Valge Maja keeldus.

Reedel algab Saksamaal Münchenis iga-aastane julgeolekukonverents, millel osalevad maailma riikide poliitilised ja sõjalised liidrid ning eksperdid.

Samas ütles Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski pressinõunik neljapäeva hilisõhtul vastuseks Trumpi teatele, et Kiiev ei looda reedel Münchenis Vene poolega kõnelusi pidada ning usub, et USA, Euroopa ja Ukraina vajavad enne kõnelusi Moskvaga ühist seisukohta.

"Ukraina seisukoht on muutumatu. Ukraina peab kõigepealt rääkima Ameerikaga. Euroopa peab olema osa igast tõsisest vestlusest tõelise ja püsiva rahu nimel. Ja venelastega vestlemiseks peaks laual olema kokkulepitud ühine seisukoht. Nad ei kohtu venelastega tühja laua taga. Praegu pole midagi laual. Münchenis pole plaanis venelastega vestelda," rääkis pressiesindaja Dmitro Lõtvõn.

Konverentsi korraldaja ei ole teatanud Venemaa esindajate saabumisest üritusele.

Varem sai teatavaks Ukraina presidendi Volodõmõt Zelenski ja USA asepresidendi J.D. Vance'i kohtumine Münchenis.

Venemaa saatkond Washingtonis ja esindus ÜRO juures New Yorgis ei vastanud kohe Trumpi sõnavõttude kommentaaritaotlustele.

Trump ütles hiljem: "Homme on kohtumine Münchenis ja siis järgmisel nädalal on kohtumine Saudi Araabias, mitte minu enda ega president Putiniga, vaid tippametnikega. Ja Ukraina on samuti osaline."

Kellogg: Ukraina territoriaalsete kaotuste vormistamine ei tähenda nende tunnustamist

USA erisaadik Venemaa ja Ukraina küsimustes Keith Kellogg ütles, et võimalik Ukraina territoriaalsete kaotuste vormistamine potentsiaalses rahulepingus Venemaaga ei tähenda tingimata nende tunnustamist ning viitas Balti riikide okupatsiooni mittetunnustamise poliitikale külma sõja ajal.

Kellogg nõustus USA kaitseministri Pete Hegsethi avaldusega, et Ukraina jaoks on ebareaalne saada sõja lõpetamisel rahuleppega tagasi kõik alates 2014. aastast temalt vallutatud alad.

"Ma usun, et võimaliku territoriaalse kaotuse osas saavutatakse mingisugune kokkulepe. Aga kuulge, te ei pea seda tegelikult tunnistama," rääkis Kellogg intervjuus Fox Newsile.

Trumpi erisaadik viitas nn Wellesi deklaratsioonile, mille tegi USA toonane riigisekretäri asetäitja Sumner Wellesi 23. juulil 1940 pärast seda, kui Nõukogude Liit oli Balti riigid okupeerinud.

"Kui Nõukogude võim Balti riigid segregeeris, ei öelnud me kordagi, et need riigid kuuluvad talle. Me ütlesime, et seal on lihtsalt teatavat sorti domineerimine," rääkis ta.

Seetõttu tuleks Kelloggi arvates vaadelda ka Ukraina okupeeritud territooriumite teemat kui pikaajalist küsimust, kuid ta lisas, et see on osa läbirääkimistest.

"Me vajame tõelist, stabiilset rahu, mis on tegelikult turvaline, kuni kõigi osapoolte vahel on sõlmitud julgeolekukokkulepe – selline, mis on pikaajaline ja jätkusuutlik," lisas Kellogg.

Scholz kutsus tunnistama sõda Ukrainas Euroopa jaoks hädaolukorraks

Saksa parlament peaks tunnistama sõja Ukrainas Saksamaa ja Euroopa jaoks erakorraliseks olukorraks, sest USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni esindajate viimaseid avaldusi arvestades ei saa seda teemat enam edasi lükata, ütles Saksa kantsler Olaf Scholz neljapäeval.

Scholzi sõnul peab Bundestag võimalikult kiiresti vastu võtma resolutsiooni, mis liigitab Ukraina sõja ja selle tagajärjed Saksamaa ja Euroopa julgeolekule hädaolukorraks põhiseaduse artikli 115 lõike 2 tähenduses.

❗️ German Chancellor Olaf Scholz urged the Bundestag to declare a state of emergency following the last 24 hours' events and U.S. statements regarding Ukraine. The emergency status would allow the government to take on more debt than the current limit permits. pic.twitter.com/yhyiXOgesf — NOELREPORTS (@NOELreports) February 13, 2025

"See viib selleni, et meie toetus Ukrainale, mis on täna olulisem kui kunagi varem, ei tule enam teiste [eelarveliste] ülesannete arvelt, mida meie riik peab oma kodanike suhtes täitma," ütles kantsler, viidates sellega võimaluse toetada Ukrainat eelarveväliste vahenditega ehk võtta laenu.

"Me räägime oma riigi rahust ja julgeolekust," rõhutas Scholz ja avaldas veendumust, et arvestades USA administratsiooni esindajate viimase 24 tunni avaldusi, ei saa selle küsimusega tegelemist enam edasi lükata.

Samuti kavatseb kantsler edendada Euroopa Liidus arutelu selle üle, kuidas investeerida ühiskaitsesse ja ehitada üles tugev Euroopa kaitsetööstus.

Samas meenutas Scholz, et tegi omal ajal tõsiseid otsuseid, et otsustavalt reageerida muutustele, mille kutsus esile Venemaa täiemahulise sõja algus Ukrainas.

"Täna leiame end taas sellisest olukorrast. Täna peame vaatama, mida tähendavad USA administratsiooni tegevused ja avaldused Ukrainale, Euroopale ja maailmale," lisas ta.