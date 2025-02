Tiido: Euroopa on kahelt poolt tule all

Harri Tiido rääkis "Ukraina stuudios", et lääne poliitikute sõnul tulid Müncheni julgeolekukonverentsil USA liidrite peetud kõnedest välja maailmavaateline erinevus Euroopa ja USA vahel. Tiido sõnul on Euroopa praegu ida ja lääne poolt kahe tule vahel.

"Kui me võtame selle, mis puudutab Euroopat või Euroopa ründamist, siis isegi (USA asepresidendi) JD Vance'i jaoks oli see ikka päris räige sõnavõtt. Ja ma tegelikult meenutaksin siin ühte seika Vance'ilt endalt või ühte tsitaati: ta Ameerikas olles ütles, et USA ülemkohtul ei ole õigus ette kirjutada presidendile, mida too võib või ei tohi teha. See on tegelikult, ma ütleksin, põhiseaduse vastane ütelus," rääkis Tiido.

"Ja et selline inimene tuleb nüüd Euroopasse süüdistama paremradikaalide pitsitamises ja nii edasi, siis see tähendab tegelikult, et Euroopa on praegu mõnes mõttes kahelt poolt tule all: ida poolt sõjaline oht ja sekkumine, valimistesse ja hübriidrünnakud, diversioonid ja nii edasi, teiselt poolt aga läänest on rünnakud samuti sooviga samal suunal nagu Venemaalt, et võimule tuleksid paremradikaalid," lisas ta.

"Ma kasutan näitena ühte Soome analüütikut ja praegust kolumnisti Risto Penttilät, kes ütles, et Donald Trump on tegelikult trotskist. Mitte selles mõttes, et ta oleks bolševik, vaid selles mõttes, et Lev Trotski ütles, et ühes riigis revolutsioon on vähepiisav, vaja on maailmarevolutsiooni ehk tegelikult Trump püüab oma paremradikaalset agendat levitada ka Euroopasse, nähes Euroopat sisuliselt nagu vasalle," rääkis Tiido.

Tiido sõnul on USA president Donald Trump ja Venemaa liider Vladimir Putin selles suhtes sarnased ja mõlemad peavad end messiaseks.

"Õnneks muidugi on sel ka üks positiivne külg, sest maailmas saab olla ainult üksainus selline. Mõlemad arvavad, et neil on jumalik ettemääratus, on nad pannud sinna ametisse ja nad muudavad oma riigi suureks ja nii edasi, laiendavad territoriaalselt, kuid kujundavad ka maailmakorda. Putin arvab, et Venemaa on ettemääratud maailmakorda muutma, õigeks korraldama ja tema on selle liider. Trump arvab, et Ameerika võiks seda teha ja tema on samuti selle liider ning see kõik toimub tema juhtimisel," selgitas ta.

"See tähendab, tegemist on kahe suure egoga ja see on ka loogiline tegelikult, et paremäärmuslased toetavad paremäärmuslasi. Ma praegu ütlen Trumpi kohta paremäärmuslane. Ma ei taha seda ütelda Vabariikliku partei kohta, kuna see partei ei ole päris ühtne, sest seal on ka nii-öelda Reagani tiib või konservatiivne realistlik tiib. Ja siis on ka Trumpi tiib. Kahjuks praegu on peale jäänud Trumpi tiib," lisas Tiido.