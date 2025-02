Euroopa riigipead rõhutavad Euroopa osalemise tähtsust Ukraina rahukõnelustel

Euroopa riigipead toonitasid Müncheni julgeolekukonverentsi vestlusringis, et Euroopa peab olema Ukraina rahukõnelustel osaline. USA erisaadik Keith Kellogg ütles laupäeval, et kõnelustel osalevad USA, Venemaa ja Ukraina, aga eurooplastega konsulteeritakse.

Soome president Alexander Stubb sõnas, et Ukraina pääsemine Euroopa Liitu ja NATO-sse ei ole kõneluste teema – see on ukrainlaste enda otsustada. Samuti ei tohiks tema sõnul arutada Euroopa julgeoleku ümberkorraldamist.

"Me ei tohiks mingil juhul avada ust sellele Venemaa fantaasiale uuest jagamatust julgeolekukorrast, kus ta saab tegelda mõjusfääridega," toonitas Soome president.

Läti president Edgars Rinkevics ütles, et kui Euroopa peab edaspidi mingeid kohustusi võtma, siis peab Euroopa ka kõnelustel osalema.

"Võib tekkida küsimus, kes Euroopat esindab. Aga meil on Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja, meil on suured riigid, küll me midagi välja mõtleme," ütles Läti president.

Ka Islandi peaministri Kristrun Frostadottiri sõnul on nii Müncheni julgeolekukonverentsi kui ka eurooplaste erakorralise tippkohtumise sõnum üks: Euroopa peab olema protsessi osaline ja Ukraina peab olema osaline.

"Kui see nii ei lähe, pole see relvarahu usaldusväärne," tõdes Islandi peaminister.