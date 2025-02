Valge Maja piiras nimevaidluse tõttu AP ajakirjanike ligipääsu presidendile

Valge Maja teatas reedel, et blokeerib määramata ajaks uudisteagentuuri Associated Press (AP) ajakirjanike pääsu presidendi lennuki Air Force One pardale ja Valge Maja Ovaalkabinetti seoses agentuuri keeldumisega nimetada Mehhiko lahte Ameerika laheks.

"Associated Press jätkab Ameerika lahe seadusliku geograafilise nimemuutuse ignoreerimist," ütles Valge Maja personalijuhi asetäitja Taylor Budowich sotsiaalmeediaplatvormil X otsust kommenteerides.

"Kuigi nende õigust vastutustundetule ja ebaausale uudisteedastamisele kaitseb (põhiseaduse) esimene muudatus, ei taga see nende eesõigust piiramatule juurdepääsule piiratud ruumidele nagu Ovaalkabinet ja Air Force One," ütles Budowich.

Tema sõnul saavad nüüd juurdepääsu "paljud tuhanded ajakirjanikud", keda varem sellistesse kohtadesse ei lubatud.

AP ajakirjanikud said teisipäeval keelu osaleda president Donald Trumpi üritustel Ovaalkabinetis, kuna uudisteagentuur keeldus järgima tema täitevkorraldust Mehhiko lahe ümbernimetamisest Ameerika laheks.

AP peatoimetaja Julie Pace nimetas Trumpi administratsiooni otsust sõnavabaduse selgeks rikkumiseks ning "uskumatuks karuteeneks miljarditele inimestele, kes toetuvad Associated Pressile erapooletute uudiste saamiseks".

Agentuur märkis jaanuaris, et Mehhiko laht on kandnud seda nime rohkem kui 400 aastat ning et Trumpi täitevkorraldus kehtib ainult USA-s.

Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt ütles kolmapäeval, et USA siseminister on uue nime ametlikult kinnitanud ning Google ja Apple on teinud muudatuse ka oma veebikaartidel.

Valge Maja korrespondentide liit nimetas AP ajakirjanike blokeerimist Trumpi üritustelt ennekuulmatuks.

"Valitsuse tsensuurikatse vabale ajakirjandusele võib avaldada heidutavat mõju ajakirjanikele, kes teevad oma tööd ilma hirmu ja soosinguta ameerika rahva nimel," ütles ühenduse president Eugene Daniels avalduses.

Ta lisas, et selline samm rikub president Trumpi enda täitevkorraldust sõnavabadusest ja föderaalse tsensuuri lõpetamisest.

Budowich ütles, et kuigi AP ajakirjanikud ei pääse Ovaalkabinetti ega presidendi lennuki pardale, jäävad AP ajakirjanike ja fotograafide akrediteeringud Valge Maja kompleksi kehtima.

Associated Press on asutatud 1846. aastal ning see tegutseb kasumit mittetaotleva ühendusena, pakkudes uudiseid sadadele USA meediaväljannetele, sealhulgas ka suurimatele ajalehtedele, raadio- ja telejaamadele.