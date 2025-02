USA kohtunik jättis Trumpi seatud keelu AP ajakirjanikele jõusse

USA föderaalkohtunik lükkas esmaspäeval tagasi uudisteagentuuri Associated Press (AP) taotluse taastada selle ajakirjanikele koheselt täielik juurdepääs president Donald Trumpi meediasuhtlusele pärast seda, kui Valge Maja oli neile keelanud sissepääsu Ovaalkabinetti ja presidendi lennuki pardale seoses vaidlustega Mehhiko lahe nime üle.

Trumpi poolt ametisse nimetatud ringkonnakohtunik Trevor McFadden lükkas tagasi AP taotluse ajutise õiguskaitse saamiseks, millega oleks taastatud uudisteorganisatsiooni juurdepääsu Ovaalkabinetile, Air Force One'ile ja Valges Majas toimuvatele üritustele, öeldes, et uudisteorganisatsioon ei ole näidanud, et oleks saanud otsusest korvamatut kahju. Kuid ta kutsus Trumpi administratsiooni üles oma kaks nädalat tagasi kehtestatud keeldu uuesti läbi vaatama, öeldes, et kohtupraktika ei soosi Valget Maja.

McFadden ütles Trumpi administratsiooni advokaatidele ja AP-le, et küsimus vajab enne otsuse tegemist põhjalikumat uurimist.

Pärast otsust teatas Valge Maja avalduses, et "USA presidendile küsimuste esitamine Ovaalkabinetis ja Air Force One'i pardal on ajakirjanikele antud privileeg, mitte seaduslik õigus".

AP pressiesindaja ütles, et uudisteagentuur seisab jätkuvalt ajakirjanduse ja avalikkuse õiguse eest vabalt rääkida ilma valitsuse kättemaksuta.

AP andis reedel kohtusse kolm Trumpi administratsiooni kõrget ametnikku, väites, et nende otsus takistada tema reportereid teatud kohtadesse sisenemast rikub USA põhiseaduse esimese muudatusega antud kaitset valitsuse sunni vastu, mis võib üritada dikteerida keelt, mida nad uudiste edastamisel kasutavad.

"Põhiseadus takistab Ameerika Ühendriikide presidendil või mõnel teisel valitsusametnikul sundida ajakirjanikke või kedagi teist kasutama uudiste edastamiseks ametlikku valitsuse sõnavara," ütles AP jurist Charles Tobin kohtuistungil.

Trumpi administratsiooni juristid väitsid, et AP-l ei ole põhiseaduslikku õigust sellele, mida nad nimetasid "meedia erijuurdepääsuks presidendile".

"Neil ei ole põhiseaduslikku õigust seda juurdepääsu igavesti jätkata," ütles Trumpi ametnikke kaitsnud justiitsministeeriumi jurist Brian Hudak.

Hagis nimetatakse süüdistatavateks kolm Valge Maja ametnikku: personaliülem Susan Wiles, personaliülema asetäitja Taylor Budowich ja Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt. Leavitt ütles eelmisel nädalal: "Me tunneme, et meil on õigus." Wiles ja Budowich ei vastanud kommentaaritaotlustele.

Trump allkirjastas eelmisel kuul korralduse, mis kohustab USA siseministeeriumi muutma Mehhiko lahe nime Ameerika laheks.

AP teatas jaanuaris, et jätkab lahe kauaaegse nime kasutamist lugudes, tunnustades samas Trumpi jõupingutusi seda muuta.

Valge Maja piiras vastuseks AP reporteritele ligipääsu presidenile. Keeld takistab AP ajakirjanikel näha ja kuulda Trumpi ja teisi Valge Maja kõrgeid ametnikke, kui nad teevad uudisväärtuslikke toiminguid või reageerivad reaalajas sündmustele.

Valge Maja korrespondentide assotsiatsioon ütles AP-d selles juhtumis toetavas juriidilises lühikokkuvõttes, et keeld piirab ja moonutab presidenti puudutavaid uudiseid avalikkuse kahjuks. Teemat kajastanud uudisteagentuur Reuters on teinud AP-d toetava avalduse.