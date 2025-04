USA kohtunik käskis taastada uudisteagentuuri AP ligipääsu presidendile

USA ringkonnakohtunik Trevor McFadden, kelle Trump nimetas ametisse oma esimesel ametiajal, otsustas, et Valge Maja peab võimaldama AP ajakirjanikele juurdepääsu Ovaalkabinetti, presidendilennuki pressirühma ja Valges Majas toimuvatele üritustele, kuna piirang kahjustab uudisteorganisatsiooni sõnavabadust.

Valge Maja asus piirama AP juurdepääsu mitmetele Trumpiga seotud sündmustele pärast seda, kui uudisteagentuur teatas, et jätkab Mehhiko lahe nime kasutamist, märkides samal ajal ära Trumpi korralduse muuta selle nimi Ameerika laheks.

"Kohus lihtsalt leiab, et [põhiseaduse] esimese muudatuse kohaselt, kui valitsus avab oma uksed mõnele ajakirjanikule – olgu see siis Ovaalkabinetis, Idaruumis või mujal –, ei saa ta neid uksi teistele ajakirjanikele nende seisukohtade tõttu sulgeda," kirjutas McFadden oma otsuses.

McFadden ütles, et tema otsus jõustub alles pühapäeval, 13. aprillil, et anda Trumpi administratsioonile aega otsus edasi kaevata. Kohtunik teeb lõpliku otsuse lähikuudel ning ka selle otsuse saab edasi kaevata.

"Tänane otsus kinnitab ajakirjanduse ja avalikkuse põhiõigust rääkida vabalt ilma valitsuse kättemaksuta," ütles AP pressiesindaja Lauren Easton pärast kohtuniku otsust tehtud avalduses.

Valge Maja kommentaaritaotlusele ei vastanud.

Valge Maja korrespondentide (WHCA) ühendus tervitas otsust. "WHCA juhatus kiidab tänast otsust, mis toetab meie riigi põhiideaali, et valitsus ei peaks saama juhtida seda kajastavat sõltumatut meediat," seisis avalduses.

AP ütleb oma stiiliraamatus, mida kasutab suur osa USA meediast, et Mehhiko laht on seda nime kandnud rohkem kui 400 aastat ja globaalse uudisteagentuurina viitab AP sellele algsele nimele, tunnistades samal ajal uut nime, mille Trump on valinud.

AP kaebas veebruaris kolm Trumpi kõrget abi kohtusse, väites, et piirangutega üritati sundida ajakirjandust kasutama administratsiooni eelistatud keelt. Kohtuasjas väideti, et piirangud rikkusid USA põhiseadusest tulenevaid sõnavabaduse ja nõuetekohase menetluse kaitset, kuna AP ei saanud keeldu vaidlustada.

Trumpi administratsiooni juristid on väitnud, et AP-l pole õigust sellele, mida Valge Maja on nimetanud erijuurdepääsuks presidendile.

Kaks AP ajakirjanikku, agentuuri Valge Maja peakorrespondent Zeke Miller ja selle Washingtoni peafotograaf Evan Vucci, ütlesid 27. märtsi istungil kohtule, et piirangud on takistanud AP-l Trumpi tegevuse kajastamist.

"Oleme suurte lugude osas põhimõtteliselt surnud," tunnistas Vucci, kes tegi ikooniliseks saanud foto Trumpist rusikas püsti pärast 2024. aasta mõrvakatset.

Miller ütles, et on märganud mõnede ajakirjanike puhul presidendilt küsitavate küsimuste tooni ja sisu pehmenemist.

Trumpi ametnikke esindav justiitsministeeriumi advokaat Brian Hudak vaidles kohtuistungil väite vastu, et AP on täielikult kõrvale lükatud. Hudak ütles, et Valgel Majal on volitused hoida AP ajakirjanikke presidendi isiklikust ja tööruumist eemal ning süüdistas agentuuri toimetusvalikutes keeldumises järgida seda, mida president usub, et see on Ameerika Ühendriikide seadus.

AP ajakirjanikel on keelatud osaleda Valge Maja reporterite rühmas, mida tuntakse press poolina, mis kajastab Ovaalkabinetis toimuvaid sündmusi ja reisib koos presidendiga.

Valge Maja võttis veebruaris vastu otsuse, millised meediaväljaanded kuuluvad press pooli.

Uudisteagentuuri kaebuse kohaselt on AP-l keelatud ka osalemine Valges Majas toimuvatel suurematel üritustel, mis olid avatud teistele Valge Maja pressipääsmega ajakirjanikele.

1846. aastal asutatud AP ütleb oma veebisaidil, et tegutseb ligi 250 asukohas ligi 100 riigis. Selle ajakirjanikud pakuvad klientidele kogu maailmas uudiseid teksti, fotode, graafika ja videona.

Piirangud takistavad AP ajakirjanikel nägemast ja kuulmast Trumpi ja teisi Valge Maja tippametnikke, kui nad teevad uudisväärtuslikke toiminguid või reageerivad reaalajas uudistesündmustele.

AP ligipääsu piiramist kritiseerisid mitmed ajakirjandusvabaduse rühmitused ja Valge Maja korrespondentide ühendus.

Enamik uudisteorganisatsioone, sealhulgas Reuters, nimetab USA ja Mehhikoga piirnevat lahte endiselt Mehhiko laheks ja lisab vajaduse korral viite Trumpi täitevkorraldusele.