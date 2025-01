Trump lubas panna uute tuuleparkide rajamisele käe ette

USA järgmine president Donald Trump andis märku, et üritab oma teisel ametiajal takistada uute tuuleparkide rajamist.

"Püüame ajada poliitikat, mille kohaselt tuulikuid ei ehitata," ütles Trump, lisades, et need ei tööta ilma rahalise toetuseta.

"Te ei taha energiat, mis vajab toetust," rääkis Trump.

Väljaanne The Hill tõi samas välja, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) andmete kohaselt saavutasid fossiilkütuste toetused 2022. aastal kõigi aegade kõrgeima taseme.

Trump on ise järjepidevalt seisnud vastu taastuvenergia arendamisele ning on lubanud korduvalt, et jätkab oma teisel ametiajal fossiilkütuste tootmisele suunatud poliitikat.

Trump nimetas ka oma järgmiseks energiaministriks frakkimismagnaadi ja kliimamuutuste skeptiku Chris Wrighti, tehes talle ülesandeks kärpida bürokraatiat, et meelitada investeeringuid fossiilkütustesse.

Trump on pidevalt ka otsekohesel viisil halvustanud tuulikuid. Investorid muretsevad nüüd, et Trumpi vastuseis takistab USA-s taastuvenergia arendamist.

Saksa energiafirma RWE on juba andnud märku, et tõenäoliselt lükatakse edasi Mehhiko lahte kavandatava tuulepargi rajamine. Projekti siiski ei tühistata.

Eksperdid ütlesid siiski novembris väljaandele The Hill, et Bideni ajal hoo sisse saanud taastuvenergia arendamine jätkub tõenäoliselt ka Trumpi ajal.

Bideni ajal võeti riigis vastu ka inflatsiooni vähendamise seadus (IRA). Selle seadusega tahab Washington edendada riigis rohelise energiaga seotud tööstusharusid. Trump on korduvalt seadust kritiseerinud.

IRA üks väljatöötajatest senaator Ron Wyden ütles, et Trumpi poliitika hoopis suurendab ameeriklaste energiakulusid.

"Trump on tuuleenergia vastu, sest ta ei mõista meie riigi energiavajadusi ja talle ei meeldi tuulikute nägemine oma eraklubide läheduses," ütles demokraadist senaator Wyden.