Zelenski lükkas Trumpi nõutud maavaraleppe tagasi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et blokeeris USA president Donald Trumpi nõutud leppe USA ligipääsu kohta Ukraina maavaradele, kuna see ei sisaldanud julgeolekutagatisi ega kaitsnuks Ukrainat.

"Ma ei lubanud ministritel seda lepet allkirjastada, kuna see ei ole valmis. Minu arust see ei kaitse meid. See ei ole valmis meid ja meie huve kaitsma," ütles Zelenski kohtumisel ajakirjanikega Münchenis.

Ta lisas, et lepe peaks olema seotud julgeolekutagatistega, kuid hetkel need lepingus ei kajastu.

Trump on Washingtoni saadetud sõjaabi teravalt kritiseerinud ja nõudnud Ukrainalt vastutasuks ligipääsu haruldastele muldmetallidele ja muudele maavaradele.

Zelenski teade tuli päev pärast seda kui Ukraina ametnikud edastasid USA-le leppe mustandi ja kolm päeva pärast seda, kui Trump vestles Venemaa president Vladimir Putiniga sõja lõpetamise teemal.