Kiiev: kõnelused maavarade leppe üle on lõppjärgus

Ukraina ja USA läbirääkimised maavarade leppe üle on jõudnud peaaegu lõpule, teatasid Ukraina võimud esmaspäeval.

Ukraina ja Ühendriigid on jõudnud lõppjärku läbirääkimistel, mis annaksid Washingtonile vastutasuks Kiievi toetamise eest juurdepääsu Ukraina maavaradele, ütles Ukraina asepeaminister Olga Stefanišõna.

"Ukraina ja USA töörühmad peavad maavarade leppe osas viimaseid läbirääkimisi. Kõnelused on olnud väga konstruktiivsed, peaaegu kõigis võtmedetailides on jõutud kokkuleppele," ütles ta.

Kiiev lükkas Washingtoni pahameeleks tagasi USA presidendi Donald Trumpi meeskonna esimese katse Ukraina maavarade kasutamises kokku leppida, öeldes, et leping ei sisaldanud julgeolekutagatisi.

Trump tahab, et Ukraina annaks USA firmadele juurdepääsu maavaradele kompensatsiooniks tema eelkäija Joe Bideni ajal Ukrainale antud abi eest. Ukraina aga nõuab oma loodusvarade ameeriklaste käsutusse andmise eest julgeolekutagatisi. Zelenski on rõhutanud, et ei müü Ukrainat maavarade eest USA-le