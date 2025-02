Baerbocki sõnul valmistab Euroopa Ukrainale ette hiiglaslikku relvapaketti

"Me laseme käiku suure paketi, mille sarnast ei ole kunagi varem sellises mahus nähtud. Nagu euro või koroonaviiruse kriis, on Euroopas nüüd ka julgeoleku tagamiseks finantspakett. See juhtub lähitulevikus," ütles Baerbock.

Väljaanne Berliner Zeitung teatas Baerbockile viidates, et jutt käib 700 miljardist eurost. Seda numbrit ei olnud kirjas Bloombergile antud usutluses.

Teate kohaselt soovis EL hoida relvaprojekti salajas kuni Saksa valimisteni. Baerbock avaldas aga selle pärast seda, kui USA esitas Euroopale oma kohati jahmatavad nõudmised.

"Euroopa ametnikud töötavad kaitsekulutuste suurendamiseks ja Kiievi toetamiseks uue suure paketi kallal, sest president Donald Trump nõuab Ukraina sõja kiiret lõpetamist. Vältimaks vaidlusi enne hääletust, tehakse kulutamisplaanid teatavaks alles pärast Saksamaa valimisi 23. veebruaril," ütlesid asjaga kursis olevad ametnikud.

Baerbock lubas investeerida rohkem raha relvadesse ja sõjatehnikasse ning märkis ka, et rahu saabub Ukrainasse vaid jõuga.

"See nõuab tugevaid ja pikaajalisi julgeolekutagatisi Ukrainale, tugevat NATO-t ja edusamme Ukraina Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Eurooplaste, sakslastena seisame kindlalt Ukraina poolel – nii sõjalise, humanitaar- kui ka rahalise toetusega. Eurooplastena hakkame kandma omaenda julgeoleku eest suuremat vastutust," lubas Baerbock.