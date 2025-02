USA ja Venemaa leppisid kokku Ukraina sõja kõneluste jätkamises

Kõnelused kestsid ligi neli tundi ning mõlemad pooled lubasid määrata kõrgetasemelised meeskonnad, mis hakkavad tegema tööd Ukraina sõja lõpetamiseks.

USA delegatsiooni juhtis välisminister Marco Rubio ning delegatsiooni kuulusid veel riiklik julgeolekunõunik Mike Waltz ja Valge Maja eriesindaja Lähis-Idas Steve Witkoff. Venemaa delegatsioonis on välisminister Sergei Lavrov ja Putini abi Juri Ušakov. Kohal oli ka Saudi Araabia välisminister.

"Rubio ja Lavrov leppisid kokku, et määravad vastavad kõrgetasemelised meeskonnad alustamaks tööd konflikti lõpetamiseks Ukrainas nii kiiresti kui võimalik viisil, mis oleks kestev, kestlik ja vastuvõetav kõigile pooltele", ütles USA välisministeeriumi kõneisik Tammy Bruce.

Ušakov rääkis, et nad arutasid Trumpi ja Putini tippkohtumist, kuid tõenäoliselt järgmisel nädalal seda ei toimu.

Kõnelused järgnesid Trumpi eelmisel nädalal toimunud telefonikõnele Putiniga.

"Püsiva rahu loomiseks ei piisa ühest telefonikõnest. Peame tegutsema ja täna astusime olulise sammu edasi," ütles Bruce.

Rubio ütles kõnelustele järgnenud pressikonverentsil, et kõik osapooled peavad nõustuma sõja lõpetamiseks kokkulepitud lahendusega. Rubio ütles, et mingil hetkel tuleb ka Euroopa Liit kõnelustesse kaasata.

"On teisi pooli, kellel on sanktsioonid (Venemaale), Euroopa Liidul tuleb mingil hetkel olla (kõneluste) lauas, kuna ka neil on sanktsioonid," ütles Rubio.

Rubio ütles veel, et USA eesmärk on Ukraina sõja õiglane ja püsiv lahendamine. Ka Waltz ütles, et eesmärgiks on sõja püsiv lõpp.

"See peab olema alaline lõpp sõjale ja mitte ajutine lõpp, nagu me oleme varem näinud," ütles Waltz, lisades, et arutelud puudutavad territooriumi ja julgeolekutagatisi.