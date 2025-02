Sooja talve tõttu on puitu varutud plaanitust vähem

Hilinenud talve tõttu on metsandussektoris varutud puitu plaanitust oluliselt vähem. See omakorda mõjutab metsatööliste sissetulekuid. Samas on puidu hind kasvamas ning teiseks kvartaliks prognoositakse ka saematerjali hinnakasvu.

Kui eelmisel hooajal algas talv metsandussektori jaoks novembris, siis sel hooajal alles nüüd, veebruaris. Eesti ühe suurima metsandusettevõtte Valga Puu jaoks tähendab see, töid on tehtud plaanitust oluliselt vähem

"Jaanuaris me sel aastal raiusime ainult 13 000 tihumeetrit. Plaan oli 30 500 tihumeetrit. Selles mõttes väga halvasti. Masinameestel on tükitöö, nemad saavad oma tükitöö eest palka, ja kui kaks kolmandikku töömahtu väheneb, sealt tuleb kohe probleem, et sa ei saa ju palka," lausus Valga Puu ressursijuht Jüri Tambets.

Metsandussektoris on Kagu-Eestis 13 protsenti, Viljandimaal aga lausa 15 protsenti töökohtadest, mis teeb sellest kogu piirkonnas olulise majandusharu, mille käekäik mõjutab paljusid inimesi. Kolme töötajaga väikeettevõttest Loo Mets tõdetakse, et seni kui riskid on hajutatud ja selliseid hooaegu nagu tänavu ei tule üksteise järgi mitu, siis tegevust lõpetada ei tule.

"Kui me võtame eelmise aasta mahu ja külma, me saame külmaga rahulikult teha, raiusime 2000 tihumeetrit ühe komplekti kohta. See aasta jääb see number 1300 kanti, ma arvan," ütles Loo Metsa omanik Robi-Alvis Lõhmus.

Nüüd, kui on nädala jagu külmemat ilma olnud, on kõik jõud ja ressursid seitse päeva nädalas väljas ja kui vaja, siis tööpäev venib 14-tunniseks, lisas Lõhmus.

Mõjutatud on ka saeveskid, kelle jaoks on talv tavapärane materjali kogumise aeg.

"Seda (materjali) ei ole sellises mahus, nagu tarvis on, ei ole saanud teha. Ja siis läheb rebimine iga tihu(meetri) palgi peale päris suureks ja see rebimine käib ikkagi hinnaga eelkõige. Saematerjaliturg praegu seda hinnarallit ei toeta, aga arvatakse, et teises kvartalis ka saematerjali hind tõuseb," lausus Tambets.

"Me ei ole puhas saeveski, meil on ka järeltöötlus endal olemas, mis tähendab, me saame natuke rohkem täna maksta toorme eest, kui puhtalt saeveskid. Sektoris kindlasti kõigil ei lähe võrdselt hästi. Aga toorme hind on eelmise aasta teisel poolaastal stabiliseerunud, vähemalt männipalgi hind on tänaseks noka kergelt ülespoole võtnud juba," ütles Barruse tegevjuht Martti Kork.