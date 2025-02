ERR Saksamaal: Saksa koalitsioon võib tulla lipuvärvides

Saksamaad seni valitsenud valgusfoori koalitsiooni erakondade tulevik jääb pärast valimisi tõenäoliselt kristlike demokraatide liidu juhi Friedrich Merzi ostustada. Merzi võidu puhul oodatakse, et ta valib endale koalitsioonipartnerid just sotside, roheliste või liberaalide seast.

"Valitsus, mis paar kuud tagasi kokku kukkus, oli palju parem, kui see, kuidas ta ennast esitas avalikusele. Meil olid suured kuvandimured, aga mis me päriselt tegime, oli parem kui kuvand," rääkis sotsiaaldemokraatide kandidaat Sebastian Roloff.

Seega sotsid suuri muutusi ei taha. Roheliste sõnul otsustavad valimised, kas Saksamaa vaatab tuleviku muredele otsa.

"Selleks on kliimamuutused, majanduse taastamine ja ka haridus. Need on suured teemad," ütles roheliste kandidaat Frederik Ostermeier.

Kui eelmine Saksa valitsus lagunes rahandusministri Cristian Lindneri vallandamisega, siis nüüd on tema juhitud vabadel demokraatidel oht jääda valimiskünnise taha ja üldse parlamendist välja.

"Ükski teine Saksa erakond ei ole nii pühendunud vabadusele, isiklikule vastutusele, meritokraatiale ja ausutusele eraomandi vastu," ütles Lindner.

Merzi eelistatud variant on tõenäoliselt koalitsioon vaid sotsidega, kuid see võib muutuda, kui üle valimiskünnise pääsevad ka väiksemad erakonnad.

"Kõige tõenäolisem koalitsioon on nn Saksa koalitsioon. Mustad - konservatiivid, punased - sotsiaaldemokraadid ja kollased - liberaalid," sõnas Müncheni Tehnikaülikooli poliitikaanalüüsi professor Thomas Klotz.

Tuline teema enne valimisi on ka küsimus, kas valitsusse võiks pääseda AfD, kellega seni on peavoolu erakonnad koostöö välistanud.

"Me oleme siin, et meelt avaldada Christian Lindneri vastu, kes on FDP-st ja et näidata, et me ei taha, et erakonnad teeks koostööd fašistliku erakonnaga nagu AfD," rääkis meeleavaldaja Linus.

Valijatele tähtsad teemad on veel migratsioon ja majanduse seis, kuid paljud pole veel otsustanud, keda valida.

"Ilmselt esimest korda minu elus on see päris raske otsus. Mulle meeldis väga SPD, aga ma ei olnud väga rõõmus kantsler Olaf Scholzi tegudega. Ma püsin vist nendega või ehk valin rohelisi. Ma ei tea veel," rääkis üks valija.