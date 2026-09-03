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Saksi-Anhalti valimised seavad CDU keerulise valiku ette

Välismaa
Saksi-Anhalti liidumaa peaministri ja CDU peaministrikandidaadi Sven Schulze valimisplakat
Saksi-Anhalti liidumaa peaministri ja CDU peaministrikandidaadi Sven Schulze valimisplakat Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Saksi-Anhalti liidumaa valimistel võib tekkida olukord, kus konservatiivne CDU peab parempopulistide võimuletuleku takistamiseks tegema koostööd vasakpopulistliku Die Linkega. Samas kohalik CDU piirkonnaühendus välistas vähemusvalitsuse, mis sõltuks vasakpopulistide toetusest.

CDU Harzi piirkonnaühendus tegi ettepaneku välistada vähemusvalitsus, mis sõltuks Die Linke toetusest. Selle ettepaneku kaasautoriks on Saksi-Anhalti liidumaa parlamendisaadik Alexander Räuscher. 

Ettepaneku taga on mure, et koostöö vasakpopulistidega annaks AfD-le täiendavat laskemoona CDU ründamiseks. Samas on CDU juhtkond end sellest algatusest distantseerunud ning liidumaa peaministrikandidaat Sven Schulze nimetas seda ühe parteiliikme isiklikuks seisukohaks.

"Selles küsimuses pole otsust tehtud ja see ei tule lähipäevil arutluse alla," rääkis Schulze. 

Räuscher rääkis samas, et CDU peaks välistama koostöö nii AfD kui ka Die Linkega. Selliste punaste joonte tõmbamine võib aga olukorra muuta veelgi keerulisemaks. 

Küsitlused viitavad, et AfD võib koguda ligi 42 protsenti häältest, samas kui CDU toetus jääb umbes 22 protsendi juurde. Valimiskünnise ületab ka Die Linke, mis tähendab, et populistlikud erakonnad võivad saavutada parlamendis enamuse. Kui AfD vastased ei koondu ühise peaministrikandidaadi taha, võib tekkida olukord, kus parempopulistide kandidaat saab peaministriks.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz on välistanud ametliku koalitsiooni vasakpopulistidega, kuid jättis avatuks võimaluse, et peavooluparteidest koosnev vähemusvalitsus võib teatud küsimustes enamuse saavutamiseks otsida Die Linke toetust. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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