Tallinna südalinnas algab 30-korruselise kõrghoone ehitus

Tallinna südalinna Lennuki tänavale ehitatava 30-korruselise kõrghoone pinnasetööde etapp on lõppemas ning äsja sõlmitud ehitustööde lepingu kohaselt peaks maja valmimiseks kuluma veidi üle kahe aasta.

Kõrghoonesse tuleb haridus- ja ettevõtluslinnak, mille kogumaht on 37 000 ruutmeetrit, teatas arenduse taga olev Estonian Business School (EBS).

Kõrgkooli teatel sõlmisid nad ehitustööde peatöövõtulepingu ehitusettevõttega Nobe ning lepingu maht on 69 miljonit eurot. Nobe eestvedamisel valmivad ka hoone maa-alused korrused ja karkass, mille ehitustööd on praegu krundil käimas. Pinnasetööde osa on aga lõppemas ning hoone lõpliku valmimiseni peaks kuluma kaks aastat ja kolm kuud.

Eedu nime kandva linnaku kõrghoone seitsmendale kuni 30. korrusele rajatakse kuni 140 korterit, mille pindala on vahemikus 55-250 ruutmeetrit. Hoonele tuleb kolm maa-alust korrust, mis teeb sellest sügavaima ja samal ajal ka ühe kõrgeima Tallinna elukondliku ehitise.

Linnakusse plaanitakse hulgaliselt ka renditavaid töökohti, koostööruume, sportimis- ja puhkeürituste alasid.

EBS-i olemasolev õppehoone ühendatakse galerii abil uue hoonestusega. Ülikooli kasutuses olev pind kahekordistub ning tunduvalt paranevad koostöö- ja õppimisvõimalused väljaspool auditooriume.

Arhitektuurilahenduse autorid on Soome arhitektuuribüroo ALA Arhitektid koos PIN Arhitektidega. Projekti viib EBS ellu koos Metro Capitaliga.