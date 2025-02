Holm: meretuuleparkide toetuseta jätmine on mõistlik

Riigikontrolör Janar Holmi sõnul on valitsuse otsus ära jätta meretuuleparkide kuni 2,6 miljardiga toetamine õige, arvestades kui suure summaga on tegemist ja kui palju on praegu asja ümber teadmatust. Samas ütles Holm, et Eesti võiks paika panna strateegilise energeetikaplaani, selle asemel et detailidega tegeleda.

"Hetkel, kui see teadmatus on nii suur ja see kulu, mis on meretuuleparkidega seotud, siis see on õige lahendus. Me ei saa edasi minna sellega, mille kohta meil täielik informatsioon puudub," rääkis Holm.

"Energiatulevikku ei saa üles ehitada juppidest, vaid seda tuleks ikkagi vaadata tervikuna. Tervikuna tuleks vaadata sellele süsteemile peale. Meil on energiamajanduse arengukava tegemisel ja energiamajanduse arengukava ongi selleks, et strateegilised eesmärgid tervikuna paika panna.

Praegu juhtub selline asi, et tahetakse eelnevalt otsustada üksikuid küsimusi ja jätta strateegiline vaade tulevikku. Hetkel tuleb tegeleda strateegilise vaatega ja kiiremas korras energiamajanduse arengukavas kokkulepped sõlmida.

Varasemalt kritiseeris riigikontrolör tuuleparkide toetamise meetmeid, viidates et kliimaministeerium ei ole tuuleparkide toetamise otsustamiseks piisavalt informatsiooni esitanud.