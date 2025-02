Ekspert: puhta tööstuse kokkulepe mõjutab eelkõige arenevaid tehnoloogiaid

Möödunud nädalal tõmbas valitsus ootamatult pidurit meretuuleparkide toetamisele 2,6 miljardi euroga, põhjendades seda selle nädala kolmapäeval tutvustatud puhta tööstuse leppega. Selles on Eesti vaatest prioriteetsed julgeolek ja majanduse konkurentsivõime, leiab kliimaminister Yoko Alender.

Meretuuleparkide vähempakkumisega läheb kliimaministeerium aga edasi järgmise aasta alguses, seni keskendub riik maismaatuuleenergia arendamisele.

"Mitmekesine energiamiks, kus on oma roll juhitavatel võimsustel, taastuvenergial, salvestusel, baaskoormusena ka tuumaenergial – kõigi nende asjadega tuleb edasi minna. Aga kõiki otsuseid tuleb teha nii, et see oleks mõistlik ja esimeses ajaraamis on praegu vaja edasi liikuda maismaatuule vähempakkumisega. Seda me saame teha kõige kiiremini, kõige väiksema kuluga ja kõige suurema tulemuslikkusega," ütles Alender.

Taastuvenergia koja juhi Silver Sillaku sõnul on puhta tööstuse kokkuleppe näol tegemist tulevikku vaatava leppega, mis mõjutab eelkõige arenevaid tehnoloogiaid nagu vesinik, süsiniku püüdmine ja sünteetilised kütused. Eestile olulise sammuna lihtsustab lepe pikaajaliste elektrilepingute sõlmimist.

"Ühelt poolt on meil väga suur taastuvenergia tootmise potentsiaal, aga teiselt poolt on meie turg päris väike ja meil on vähe selliseid suurtarbijaid, kellega neid lepinguid sõlmida. Ja ka üle hinnapiirkonna neid sõlmida on keeruline. Kui siin tõesti saab kuidagi tootjatele ja tarbijatele vastu tulla, et nende lepingute sõlmimist lihtsamaks teha ja selle kaudu peaks vähem andma riigigarantiid, siis see oleks igati tervitatav," rääkis Sillak.

Uuendusena sisaldab leping suurte pankade garantiid investeerimaks puhastesse tehnoloogiatesse. Alenderi sõnul annab see arendajatele olulise kindlustunde.

"Siin on räägitud garantiist, mida annaksid erinevad Euroopa suurpangad ja arengupangad. Nende poolt antakse garantiid, mis aitavad arendajatel tulla pakkuma, et neil oleks kindlus, et meil on konkurents, konkurentsis me saame kõige parema, kõige soodsama hinna tarbija jaoks," selgitas ta.