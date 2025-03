Arendajad tahavad meretuuleparkide vähempakkumise hinna indekseerimist

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas esmaspäeval taas Eesti energiapoliitika pikka plaani.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on segadus pikaajalistes sihtides, sest uus energiamajanduse arengukava aastani 2035 on alles koostamisel. Samal ajal riik langetab energia üksikotsusesid. Üks neist on puhta tööstuse leppe tõttu meretuuleparkide vähempakkumise edasilükkamine tulevikku.

"Tegelikkuses minnakse selle meretuuleparkide projektiga edasi. Oodatakse ära uued raamreegild Euroopa Liidu riigiabi kohta. Ennekõike on seal küsimus, et näha ette elukallidusega korrutamine, et anda nendele ettevõtetele täiendavat rahalist kindlust. Üks asi on 2,6 miljardit, aga hakata seda oksjonil välja selgitatud doteeritavat hinda korrutama läbi veel inflatsiooniga," rääkis Reinsalu.

Kliimaministeerium selgitas komisjoni istungil, et indekseerimist on palunud tuuleparkide arendajad.

"Me tegelikult tahame veel rohkem tuulepargi arendajaid aidata. Kõik see indekseerimisjutt, mis täna välja tuli /.../, loomulikult, summa suureneb võrreldavalt, kuidas raha odavneb. Indekseerimine on minu arvates loomulikult arendaja-tootja poolt täiesti mõistetav, et nõuda sellist tingimust. Aga kuidagi ei saaks sellega küll nõus olla," ütles teaduste akadeemia energeetikakomisjoni juht Arvi Hamburg.

Kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga ütles, et tõepoolest uurib ministeerium Euroopa Komisjonilt järgmiseks aastaks uue riigiabiloa tingimusi ja paralleelselt jätkab konsultatsioone meretuuleparkide arendajatega vähempakkumiste tingimuste üle.

Ministeeriumi ettepanekuna toetuse maht ei muutuks, indekseerimisele läheks vähempakkumise hind.

"Toetuste maksimaalne maht jääks samaks, küll aga muudaks see finantseerimistingimused arendajate vaates paremaks. /.../ Juhul kui toetuse maht peaks olema indekseeritud, siis taastuvenergia tasu komponent tarbija arvel võib suureneda ja seal on siis küsimus, mis on see elektrienergia hinna vähenemine sinna vastu panna. Meie eesmärk on töötada välja lahendus, mis on tarbijale kasulik," selgitas Uiga.