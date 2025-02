Galerii: president andis üle riiklikud teenetemärgid

"Eesti saab teile toetuda, teie annate Eestile näo. Selles on tarkust ja märkamist, sihikindlust ja ettevõtlikkust, visadust ja andestamist, aga võib-olla ka natuke trotsi ja kangekaelsust, iseteadvust ja põikpäisust. Kõike seda, mis teeb inimesest inimese ja sellisena ühiskond meid vajabki," ütles Karis teenetemärke üle andes.

Karise sõnul ei muuda see kõik meid ühetaolisteks, nagu muruniidukiga lõigatuteks. "Mida enam me tunnistame igaühe õigust olla tema ise, tunnistame erinevaid arvamusi, julgeme ja oskame argumenteeritult vaielda, seda tugevamad me oleme," kõneles ta. "Arutelu vaigistamine, käsukorras kuulekusele või ainult ühele arvamusele sundimine aga hakkab seda tugevust murendama."

Presidendi sõnul on kõige alus inimese enda tahtmine ja oskus teha oma tööd ning mõista ja hoida kaasteelisi. "Just pilgu ja teo avarus iseloomustavad ka tänavusi teenetemärkide saajaid," sõnas ta.

President tõi välja, et viimastel aastatel on inimesed varasemast rohkem mõelnud rahvusvahelistele sündmustele ja muretsenud, kas ja kuidas võivad need Eestit puudutada ning seda puudutust kinnitab vahetult ka teenetemärkide kavaleride nimekiri.

Karis väljendas rõõmu, et Eestil on nii palju toetajaid ja liitlasi. "Me ei ole üksi ja me ei jää üksi – siin on liitlaste tähendus, muidugi eeldusel, et meil endal on tahe, oskused ja võimekus Eestit kaitsta. Kinnitan teile, et meil on kõik need kolm olemas – tahe, oskused ja võimekus," kõneles Karis.

Oma sõnavõtu lõpetuseks tsiteeris president Karis Jaan Tõnissoni sada aastat tagasi öeldut: "Kõrk enesearmastus ei tohi meil mitte silmi segada seletamast, kuidas meie riikliku iseseisvuse tähe all ise oma saatuse üle otsustajad oleme." Riigipea sõnul on selles Tõnissoni lauses rohkem uhkust kui muret: "Nii on see ilus soov meile kõigile. Olla oma saatuse üle otsustajad iseseisvas Eestis!"

TEENETEMÄRKIDE SAAJAD

Riigivapi I klass

Hando Runnel - Eesti mõtteloo kandja, luuletaja, kirjastaja, akadeemik

Richard Villems - teaduse edendaja, molekulaarbioloog, akadeemik

Riigivapi II klass

Kaja Kallas - Eesti Vabariigi peaminister aastatel 2021–2024

Riigivapi III klass

Taimar Peterkop - riigisekretär aastatel 2018–2025

Kadri Simson - Euroopa Komisjoni volinik aastatel 2019–2024

Valgetähe II klass

Olav Ehala - helilooja

Valgetähe III klass

Krista Fischer - matemaatilise- ja biostatistika edendaja, akadeemik, Tartu Ülikooli professor

Madis Mikko - riigikaitseteadlikkuse edendaja, Kõrgemate Riigikaitsekursuste korraldaja

Valgetähe IV klass

Siim Aimla - muusik, Eesti džässi edendaja

Tõnu Altosaar - arhitekt, eestluse hoidja Põhja-Ameerikas

Joonas Hellerma - kultuuriajakirjanik

Andres Jaaska - põllumajandusettevõtja, maaelu edendaja Võrumaal

Gert Jervan - infotehnoloogiahariduse edendaja, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Andres Jõgar - koolijuht, kohaliku ajaloo talletaja Tartumaal

Janek Järva - riigiametnik

Veikko Kala - diplomaat

Uno Kaldmäe - pagari- ja leivatööstuse edendaja

Piret Kalmus - veterinaarmeditsiini edendaja, Eesti Maaülikooli õppejõud,

Ukraina vabatahtlik abistaja

Peeter Kangro - laevanduse edendaja

Kalle Kirss - riigiametnik, kaitsekoostöö edendaja

Triin Koch - koorijuht, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud

Kaarel Kurismaa - kunstnik

Petri-Jaan Lahtvee - keemik, biotehnoloog, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud

Villem Lapimaa - ringkonnakohtunik

Pille Lausmäe-Lõoke - sisearhitekt

Jaanus Levkoi - korvpallitreener

Lembi Lõugas - arheozooloog, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud

Maili Mark - riigiametnik

Valdur Mikita - kirjanik ja semiootik

Mari Moora - ökoloog, Tartu Ülikooli professor

Janek Mägi - riigiametnik, piirivalve edendaja

Raivo Mänd - zooloog ja loomaökoloog, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Maie Niit - ettevõtja, toidutööstuse edendaja

Ilmar Paal - metsakasvataja, metsanduse edendaja

Tiiu Paas - majandusteadlane, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Jaak Pihlak - ajaloo talletaja ja tutvustaja Viljandimaal

Kristi Raik - politoloog, välis- ja julgeolekupoliitika mõtestaja

Anne Pikkov - illustraator ja graafikadisainer, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud

Mari Roosvalt - maalikunstnik

Elmar Rusing - ettevõtja, toidutööstuse edendaja

Ene Saar - koolijuht, hariduselu edendaja Tallinnas

Jüri Saukas - Eesti aukonsul Brasiilias

Margit Siim - Eesti kultuuripärandi hoidmise ja tutvustamise korraldaja

Nele Siitam - riigikohtunik

Anu Säärits - ajakirjanik, laste ja noorte sporditegevuse edendaja

Jaanus Tamm - ettevõtja, kaitsetööstuse edendaja

Raigo Tammo - ettevõtja, masinatööstuse edendaja

Enn Tasalain - spordielu edendaja Pärnumaal

Arne Tegelmann - ajaloo talletaja ja kultuurielu edendaja Jõgevamaal

Kersti Tiik - kunstiajaloolane

Tiit Toots - kohaliku elu edendaja Võrumaal

Jaan Tootsen - dokumentaalfilmirežissöör

Asta Tuusti - keskkonnahariduse edendaja

Heili Tõnisson - riigiametnik

Jüri Vallsalu - vaimulik, kohaliku elu edendaja Raplamaal

Sulev Vedler - ajakirjanik

Peep Veedla - loodushoiu teadustaja, muusikaelu edendaja

Triin Vihalemm - sotsioloog, Tartu Ülikooli professor

Evi Viires - graafik

Priit Võigemast - näitleja ja lavastaja

Peeter Väling - riigiametnik, meresõiduohutuse edendaja

Valgetähe V klass

Tiit Aavik - koorilaulu ja kohaliku elu edendaja Saaremaal

Aina Alunurm - lasteaednik, pärimuskultuuri hoidja

Tiiu Annuk - taimekasvatusnõustaja

Loore Ehrlich - bioloog, loodushariduse edendaja

Tatjana Fomina - maleõpetaja

Meedy Hiielo - ajaloo talletaja Ida-Virumaal

Heli-Kristy Ilinsky - hariduselu toetaja

Maie Kala - koorijuht ja muusikaõpetaja, muusikaelu edendaja Valgamaal

Mati Kallemets - spordielu edendaja Läänemaal

Marje Kapp - pikaaegne politsei finantsanalüütik

Ülle Karna - kohtuistungi sekretär

Teet Kehlmann - helirežissöör

Siiri Kerge - keskkonnaalase rahvusvahelise koostöö edendaja

Tanel Klesment - helirežissöör

Sirje Kuurberg - pikaaegne eesti keele, kirjanduse ja kultuuriloo õpetaja

Reet Kruup - kultuurielu edendaja Tartumaal, Kodavere pärimuse hoidja

Aado Lintrop - rahvaluuleteadlane

Birgy Lorenz - infotehnoloogiahariduse edendaja ja populariseerija

Lembit Lõhmus - graafik

Tiit Lääne - ajakirjanik, spordiajaloo tutvustaja

Tiina Maripuu - eesti keele ja kultuuri õpetaja Soomes

Sergei Metlev - ajakirjanik

Raivo Musting - põllumajandusettevõtja Põlvamaal

Urmas Mägi - muusikaõpetaja, puhkpillimuusika edendaja Põltsamaal

Donatas Narmont - spordiajakirjanik, spordielu edendaja Raplamaal

Marge Paas - kirikuelu edendaja

Taavi Pae - geograaf, Tartu Ülikooli õppejõud

Hedi-Kai Pai - pedagoog ja muusikaelu edendaja Viljandimaal

Mati Palmet - raadioajakirjanduse edendaja Järvamaal

Rauno Parras - Eesti jäähoki edendaja

Priit Penu - mullateaduse edendaja

Erika Põlendik - rahvatantsujuht

Rein Raudsalu - kaugsõidukapten, merehariduse edendaja

Mart Ruumet - kohaliku elu edendaja Pärnumaal

Tõnis Saadoja - kunstnik, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud

Viktoria Saarsalu - raamatukoguhoidja Järvamaal

Lembit Sauer - spordielu edendaja Hiiumaal

Enn Sellik - pikamaajooksja, spordielu edendaja Ida-Virumaal

Andres Sikk - küberturvalisuse edendaja

Reet Sinimaa - pikaaegne eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kooliteatri eestvedaja Viljandis

Rait Talvoja - ajaloo talletaja Raplamaal

Timo Tarve - raadioajakirjanik

Voldemar Tasa - kohaliku elu edendaja Valgamaal

Ramo Teder - muusik

Kadri Tiis - rahvatantsujuht

Mare Torim - raamatukoguhoidja Viljandimaal

Maire Tuul - alushariduse edendaja, Tallinna Ülikooli õppejõud

Anne Türnpu - lavastaja, näitleja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud

Gert Uiboaed - riigiametnik

Kersti Unt - kirjandusteadlane ja tõlkija

Jaanus Vaiksoo - lastekirjanik

Marko Veisson - muusik

Kristel Vilbaste - loodusajakirjanik ja -kirjanik

Kristi Vuht Allpere - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Lauri Õunapuu - rahvalaulude uurija ja tutvustaja

Valgetähe medal

Uku Lukme - mehhaanik, laevaehituse edendaja

Eesti Punase Risti III klass

Katrin Antsov - neuroloog Pärnus

Ülle Einberg - laste endokrinoloog Tallinnas

Anneli Elme - onkoloog Tallinnas

Lemme Haldre - lastearst, kliiniline psühholoog ja terapeut Tartus

Ruth Kipper - lastearst Võrus

Meedi Lehtla - stomatoloog Ida-Virumaa

Reeli Saaron - onkogünekoloog Tallinnas

Ain Seimar - ortopeed Tallinnas

Oivi Uibo - lastearst, laste toitumisravi edendaja, Tartu Ülikooli õppejõud

Eesti Punase Risti IV klass

Malle Hallimäe - laste õiguste edendaja

Jaak Kirsipuu - päästeametnik

Andres Pindis - vabatahtlik päästja Võrumaal

Valve Raide - proviisor, apteegiteenuse pakkuja Eesti suursaartel

Eda Rembel - vaimse tervise õde Ida-Virumaal

Lenne Rätsep - õendusjuht Tallinnas

Marko Rüü - päästeametnik

Reet Tohvre - vaimse tervise õde Tartus, vaimse tervise valdkonna arendaja

Eesti Punase Risti V klass

Eduard Andrus - vereloovutaja

Kaido Männi - vereloovutaja

Anni Oraveer - heliraamatute toimetaja, Eesti pimedate raamatukogu edendaja

Indrek Sülla - vereloovutaja

Andrus Varatu - vereloovutaja

Kotkaristi I klass

Christopher Gerard Cavoli - NATO Euroopa vägede ülemjuhataja, kindral, Ameerika Ühendriigid

Patrick Sanders - Eesti - Ühendkuningriigi julgeolekualase koostöö pikaaegne edendaja, kindral

Kotkaristi II klass

John Stephen Kolasheski - Eesti - Ameerika Ühendriikide julgeolekualase koostöö edendaja, kindralleitnant

Kotkaristi III klass

Vallo Koppel - politseiametnik, politseikolonel

Eero Rebo - tegevväelane, kolonel

Jürgen-Joachim von Sandrart - NATO kollektiivkaitse tugevdaja Balti riikides, Saksamaa, kindral

Kotkaristi IV klass

Raul Järviste - tegevväelane, kolonel

Henn Kask - Eesti taasloodud politsei eriüksuse esimene juht

Danel Kolk - kaitsepolitseiametnik

Ago Leis - politseiametnik, politseikolonel

Andrus Männik - kaitsepolitseiametnik

Allan Raidma - tegevväelane, kolonelleitnant

Meelis Saarepuu - politseiametnik, politseikolonelleitnant

Kotkaristi V klass

Jaana Ukkur - tegevväelane, kapten

Maarjamaa Risti I klass

Guðni Thorlacius Jóhannesson - Eesti-Islandi koostöö edendaja, Islandi vabariigi president 2018 - 2024

Maarjamaa Risti II klass

Antony John Blinken - Eesti-Ameerika Ühendriikide julgeolekualase koostöö edendaja, Ameerika Ühendriikide riigisekretär aastatel 2021–2025

Maarjamaa Risti III klass

Elegijus Paulavičius - Eesti-Leedu julgeolekukoostöö edendaja, kolonel

Michael D. Weiss - ajakirjanik, Ameerika Ühendriigid