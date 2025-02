Lauri Hussar: Eesti on valmis järgmiseks arenguhüppeks

Kuigi mõnikord kuuleb ka teravaid kriitikanooli meie elu ja arengute kohta, siis olen kindel, et oma sisimas on kõik meist ühel meelel, et Eesti on maailma parim paik elamiseks, ütles Lauri Hussar pidulikul lipuheiskamisel Tallinnas Toompeal peetud kõnes.

Eesti, läbi esimese ilmasõja lahingute ja impeeriumite kokkuvarisemise tõusid sa julgelt ja tahtekindlalt oma õigustatud kohale maailma iseseisvate riikide peres. Kus paikned tänagi, oma 107. sünnipäeval.

See ime nõudis rahvalt otsustavust ja meelekindlust, ohvreid ja pingutust, aga ennekõike raudkindlat usku oma tulevikku. See usk ei jätnud sind, Eesti, ka kõige pimedamatel okupatsiooniaastatel. Tänu visale veendumusele ja vastupanule õnnestus su iseseisev olemine taastada ning nõukogude impeeriumi surmakrampidest elujõulisena väljuda. Täna seisame vabalt, tugevalt ja ühtehoidvalt siin Pika Hermanni jalamil.

Me oleme hariduse ja tarkuse usku rahvas ning selle tulemused ei väljendu vaid Pisa testide kõrgetes kohtades. Me oleme maailmale eeskujuks oma uuendusmeelsuse, avatuse ja põhimõtetega.

Eesti, sa seisad kõrgelt ja kindlalt kõikides vabadust, õiguskindlust ja arengut mõõtvates edetabelites. See kinnitab seda tohutut hoolt ja tööd, mida iga inimene on sinu ehitamisel teinud.

Ja kuigi mõnikord on meel morn ja kuuleb ka teravaid kriitikanooli meie elu ja arengute kohta, siis olen kindel, et oma sisimas on kõik meist ühel meelel: Eesti, sa oled maailma parim paik elamiseks. Ja mitte vaid meie emakeele, vaimse vabameelsuse, loodushoidliku ruumi ning inimeste südameheaduse pärast, vaid ka oskuse pärast luua iseenda tulevikku.

Seega, Eesti, sa oled valmis järgmiseks arenguhüppeks. Su stardipositsioon selleks on hea, et teha seda hariduses, energeetikas, aga ka laiemalt majanduses ja meie elukeskkonna kujundamises. Meie tahe ja armastus oma maa vastu on see, mis juhib meid sellel teel.

Eesti! Sinu inimesed on aidanud täna neljandasse sõja-aastasse sisenenud Ukrainat rohkem kui ükski teine riik. Ühe inimese kohta on meie sõjamajanduslik toetus suurim maailmas.

Me teeme seda, sest me hoolime vabast maailmast ning teame ja tunneme Venemaa imperialistlikku ja kuritegelikku iseloomu. Tunneme Venemaa liidri Putini mordorlikku ja mõrvarlikku loomust.

Me ei soovi ühelegi inimesele ega demokraatlikule rahvale saatust Gulagis. Samuti teame me Moskva usujuhtide pimedat imperialismiarmastust, mis kirjeldab sõjakuritegusid kui lunakirja paradiisi pääsemiseks, ja meil ei teki ealeski segadust mõistetega nagu agressor, diktaator või sõjakurjategija.

Meie teame ka seda, et Venemaaga on võimalik sõlmida rahu meie tingimustel. Jaan Poska eestvedamisel sõlmitud Tartu rahuks lõid tingimused Eesti sõjaline üleolek, meie liitlaste toetus ning mõjuvad majandussanktsioonid. Ainult selline valem saab olla teekaart, mis tagab püsiva rahu ka Ukraina jaoks. Selleks tuleb kõigil vaba maailma riikidel ja rahvastel end kokku võtta ja jätkata pühendunult Ukraina toetamist, sest muidu vabadus kaob.

President Lennart Meri on hõbevalge pintsliga Eesti tarvis kirja pannud read: "Me pole mitte maailma äärel, vaid maailma keskel – me oleme alati olnud siin, alati osa millestki suuremast. Ning see teadmine annab meile õiguse vaadata tulevikku sirge seljaga."

Meie armastuses sinu vastu, Eesti, on hoolivust, kindlat meelt ja julgust. See elab meie südames, igas metsas, järves ja kodus, sest me seisame sinu keele, ilu, rahu ja vabaduse eest läbi aegade. Head vabariigi aastapäeva ja elagu Eesti!