Tallinnas kogunesid ukrainlased sõja kolmanda aasta täitumise puhul

Ukrainlased kogunesid Vabaduse väljakule nüüd juba kolmandat sõja-aastat lõpetama. Ukraina suursaadik ütles, et sõda tuleb lõpetada võrdsetel tingimustel kõigi osapoolte jaoks. USA on läbirääkimiste vahendaja. Ukraina peab olema esindatud läbirääkimistel ja samuti Euroopa, sest sõda toimub Euroopas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik kaasatud pooled. USA kui vahendaja, kuid ka Euroopa, mida olukord tegelikult puudutab. Ainult koos võime leida lahenduse sellele sõjale ja lõpetada sõda võrdsetel tingimustel," ütles Maksym Kononenko.

Rahuläbirääkimiste kohta suursaadik arvamust ei avalda, sest praegu pole mingeid läbirääkimisi näha. Praegu valmistab USA ette oma ettepanekuid. Ta välistab ka igasugused valimised Ukrainas enne sõja lõppu, sest põhiseaduse järgi saab valimisi korraldada alles pool aastat pärast sõjaseisukorra tühistamist.

"Meie põhiseaduse järgi ei saa pidada mingeid valimisi sõjaseisukorras. Me ei saa täiendada põhiseadust sõjaseisukorras. Enne kui rääkida valimistest, peame selle hirmsa sõja lõpetama," sõnas Kononenko.

Suursaadik ütleb ka, et Ukraina vajab Baltimaade toestust täna rohkem kui kunagi varam. Tema sõnul on Balti riigid olulisimad Ukraina huvide selgitajad maailmale.

"Meie jaoks on tähtis, et Baltimaad jätkavad juhtrolli selle sõja tegeliku sisu selgitamisel - kes on agressor, kes on ohver, kuidas sõda peaks lõppema.

Siin on meil tarvis teie tuge suhtlemisel suurtriikide - USA-ga, et rõhutada Ukraina huve NATO ja Euroopa Liidu täisliikmeks saamisel," rääkis Kononenko.

Meeleavaldajad ütlesid "Aktuaalsele kaamerale", et loodavad võidule. Paljud neist on vabatahtlikud, kes koguvad annetusi Ukraina sõdurite toetamiseks. Samas rõhutasid nad õiglase rahu saavutamist. Mitmete kõnetatute sõnumi võttis kõige lühemalt kokku sõjapõgenik Julia.

"Sõja lõpetamist kindlasti mõjutab tugev Ukraina armee ja Ukraina rahva otsustavus. Ja muidugi Euroopa Liidu otsustavus ja tugevus. See on täpselt see, mis mõjutab selle sõja lõpptulemust," ütles Julia.