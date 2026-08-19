Tagandatud Ukraina kaitseminister kutsus üles presidendivalimisi korraldama

"Demokraatia ei saa olla Venemaa pantvang," ütles 35-aastane Fedorov teisipäeval YouTube'is avaldatud videos.

"Me võitleme just seetõttu, et tahame jääda vabaks Euroopa riigiks," lisas ta.

Alates sõja alustamisest Venemaa poolt 2022. aastal kehtib Ukrainas sõjaseisukord, mille tõttu on valimiste korraldamine peatatud..

Fedorov, kes ei maininud videos president Volodõmõr Zelenskit nimepidi, vallandati ootamatult kaitseministri ametist eelmisel kuul, vaid kuus kuud pärast ametisse nimetamist.

Zelenski ei ole esialgu Fedorovi videole vastanud.

Fedorovi ametist vabastamine kutsus kogu riigis esile protestid.

Kolmapäeva hommikul kogunes Ukraina parlamendihoone ette umbes 100 meeleavaldajat, kes skandeerisid "Tooge Fedorov kaitseministrina tagasi!" ja "Meil on kõrini, me tahame dialoogi".

Fedorov on karismaatiline poliitik ning kaitseministrina loeti tema saavutusteks ministeeriumi töö tõhustamine, korruptsioonivastase võitluse edendamine, vananenud sõjaliste struktuuride muutmise algatamine ning lahinguvälja uue tehnoloogia abil ümberkujundamine.

Tema juulis toimunud ametist vabastamise põhjustasid väidetavalt pinged tema ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi vahel.

Mõne päeva jooksul vahetati välja ka Sõrskõi.

Fedorovile pakuti valitsuses teisi ametikohti, sealhulgas asepeaministri kohta sõjalise innovatsiooni valdkonnas, kuid ta andis mõista, et naaseks valitsusse ainult kaitseministrina.

Mõni tund enne seda, kui Fedorov teisipäeva hilisõhtul oma video avaldas, kinnitas Zelenski, et on palunud parlamendil kinnitada senise kohusetäitja Jevhenii Hmara kaitseministri ametisse. Hääletus peaks toimuma kolmapäeval.

Fedorov rääkis videos ebaõigluse tundest ning hoiatas, et eriti ohtlik on see, kui ühiskonnas tekib tunne, et ametissenimetamise peamine kriteerium ei ole professionaalsus, tulemused ega võime riiki muuta, vaid isiklik lojaalsus süsteemile.

Fedorov ei andnud videos mingeid vihjeid oma poliitiliste plaanide kohta. Ta rõhutas, et Ukraina peab leidma seadusliku, turvalise ja realistliku mehhanismi, mis võimaldaks riigil taastada täieliku demokraatliku protsessi isegi jätkuva sõja tingimustes.

Vaid kuu ajaga on ta liikunud seisukohast, et naaseks valitsusse üksnes endises ametis, üleskutseteni ulatuslikuks reformiks ja poliitilisteks muutusteks.

Fedorov ei ole otseselt öelnud, et kavatseb Zelenskile presidendivalimistel vastu kandideerida, kuid on esitanud Zelenskile seni tõsiseima väljakutse, kutsudes üles looma "riiki, kus institutsioonid on nimedest tugevamad".

Tema üleskutse valimiste korraldamiseks on pahandanud mõningaid Ukraina kommentaatoreid, sealhulgas neid, kes toetasid Fedorovi naasmist kaitseministri ametisse. Üks Zelenski kriitikutest rõhutas, et isegi valitsuse kõige ägedamad vastased mõistavad, et sõja ajal on valimiste korraldamine võimatu.

Zelenski viieaastane ametiaeg presidendina pidanuks lõppema 2024. aasta mais, kuid Ukraina põhiseaduse kohaselt ei saa sõjaseisukorra ajal valimisi korraldada.

Kui USA president Donald Trump väitis eelmisel aastal, et Kiiev kasutab valimiste vältimiseks sõda, ütles Zelenski, et Ukraina on valimisteks valmis 60–90 päeva jooksul, kui liitlased aitavad tagada nende turvalisuse.

Ausate ja turvaliste valimiste korraldamine oleks sagedaste Venemaa pommirünnakute alla olevas riigis väga keeruline. Paljud ukrainlased nägid Trumpi kommentaare ka kui Venemaa president Vladimir Putini narratiivi toetamist, mille kohaselt ei ole Zelenski seaduslik riigijuht.

Fedorov ütles, et Ukraina seisab silmitsi "süsteemse valitsemiskriisiga" ja "kardab muutusi". Ta tõi ühe sõjategevust kahjustava tegurina välja ka korruptsiooni Ukrainas.

Endise digimuutuste ministrina lõi Fedorov sõja alguspäevil vabatahtliku "Ukraina IT-armee", mis korraldas küberrünnakuid venelaste vastu.

Hiljem juhtis ta edukat raha kogumise kampaaniat "Droonide armee" ning töötas välja süsteemi, mille kaudu anti Ukraina sõjaväeüksustele Venemaa sihtmärkide tabamise eest punkte.

Kaitseministrina jätkas ta keskendumist droonidele, kõrgtehnoloogilisele sõjapidamisele ja hangetele. Ta palus SpaceX-i asutajal Elon Muskil takistada Venemaad Starlinki satelliitide kasutamisel droonirünnakuteks.

Vahetult pärast ametist vabastamist avaldas Fedorov sotsiaalmeedias oma saavutuste loetelu ja ütles, et jätkab "vaenlase alistamist asümmeetria, innovatsiooni kiiruse ja organisatsioonilise tugevuse abil".