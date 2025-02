ERR USA-s: tuhanded kogunesid Ukraina toetuseks tänavatele

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump pidas laupäeval konservatiivide iga-aastasel konverentsil kõne, kus jätkas senist lähenemist Ukraina suunal.

"Ma tahan, et nad annaksid meile midagi vastu kogu selle raha eest, mis me oleme neile andnud. Ma üritan sõda lõpetada ja üritan sellele surmale lõppu teha. Küsime selle eest haruldasi muldmetalle ja naftat, kõike, mida saame," lausus Trump.

Samal ajal kogunes Washingtoni südames aga mõnituhat meeleavaldajat, et avaldada toetust Ukrainale, kuid ühtlasi näidata ka rahuolematust president Trumpi senise välispoliitika osas.

Meeleavaldusele tulnud Barbara sõnul on tal president Donald Trumpi pärast piinlik.

"See, et ta Putiniga kõneles, on ennekuulmatu. Mul on väga kahju. Meil on siin USA-s Ukrainale tugev toetus, kuid Trump ei esinda meid. Ta müüb kõik Putinile maha. Usun, et see on vaid Trumpi enda huvides, ta on läbinisti korrumpeerunud," lausus Barbara.

Donald Trumpi senine suhtlus Venemaa president Vladimir Putiniga raputas Euroopat, kuid on tekitanud muret ka meeleavaldusele tulnud ameeriklastes. ERR-iga vestelnud Leo ootaks Ameerika Ühendriikidelt oluliselt jõulisemat lähenemist ning Venemaale ultimaatumi esitamist.

"Pole muud kokkulepet, kui välja arvatud see, et USA ütleks Venemaale: Tulge Ukrainast välja sellel ja sellel kuupäeval, muidu on teiega kõik. Trump võiks seda kohe teha. Kui tahame olla nii suursugused. Kui soovime Ameerika taas suureks muuta, siis tuleks just nii teha," lausus Leo.

Muret tuntakse ka Ameerika Ühendriikide maine ning seniste liitlassuhete lagunemise pärast. Meeleavaldusel osalenud Roberti sõnul on Trumpi senine välispoliitika mõjunud riigile laastavalt.

"Ma lihtsalt loodan, et USA jääb ellu. Mu isa koos seitsme oma vennaga võitles Teises maailmasõjas selliste inimeste vastu nagu Putin. Ja nüüd soovib Donald Trump, et me oleksime teisel poolel. See on täiesti hullumeelne. Siin peaks olema vähemalt miljon inimest meelt avaldamas, aga ma arvan, et ameeriklased on sellest kõigest väsinud," lausus Robert.

Sarnaselt Washingtonile kogunesid meeleavaldajad Ukraina toetuseks tänavatele ka teistes suurlinnades üle Ameerika Ühendriikide.