Zelenski: olen nõus ametist lahkuma, kui Ukraina saab NATO liikmeks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et ta on valmis riigipea ameti kohe maha panema, kui Ukraina saab NATO liikmeks.

"Kui Ukraina jaoks on rahu, kui teil on tõesti vaja, et ma oma ametikohalt lahkuksin, olen valmis... ma võin selle NATO vastu vahetada," ütles Zelenski Kiievis pressikonverentsil, lisades, et vajaduse korral on ta valmis kohe ametist lahkuma.

Zelenski ütles ka, et ta tahab, et USA riigipea Donald Trump mõistaks tema seisukohta ning esitaks konkreetsed julgeolekutagatised, mis aitaksid Kiievil kaitsta end Venemaa sissetungi vastu.

"Trumpilt tahan ma väga üksteisemõistmist, kuulata seda, mis toimub, milliseid julgeolekutagatisi Ukraina vajab. Osaliselt oli see Ukraina võiduplaanis, et Ukraina oleks läbirääkimiste lauas tugev. Julgeolekutagatised Trumpilt on väga vajalikud," ütles Zelenski.

"Julgeolekutagatised võivad olla ka majanduskokkulepped ja muu selline, aga mitte lihtsalt majanduslepe, vaid meie riikide vaheline majanduslepe julgeolekutagatiste osana. Seetõttu on lepingusse vaja lisada midagi, mida veel ei ole – julgeolekutagatised, mida me USA-lt saame," lisas Zelenski.

Zelenski sõnul võiks maavarade lepe tähendada USA sõdurite Ukrainasse toomist

Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ütles pühapäeval, et ta eeldab, et Ukraina allkirjastab maavaraleppe Ühendriikidega järgmisel nädalal osana jõupingutustest lõpetada sõda Venemaaga.

"Ma eeldan, et leping allkirjastatakse järgmisel nädalal. Nägite president Zelenskit kõhklemas oma pühendumises sellele nädal tagasi. President (Trump) saatis talle sõnumi ja ta ei kõhkle enam," ütles Witkoff uudistekanalile CNN.

Witkoffi väitel saab Zelenski aru, et USA on palju ära teinud ning et see leping kuulub allkirjastamisele.

Zelenski ütles pressikonverentsil, et kõnelused maavarade leppe osas jätkuvad ning kõik on sellega hästi. Zelenski lisas, et tema jaoks oleks leppe loogiline osa see, et kui maavarade lepe on osa julgeolekugarantiidest, siis toob USA oma sõdurid Ukrainasse.

Zelenski sõnul on USA-lt on seni saamata 15 miljardi dollari eest lubatud sõjalist abi.

Zelenski ütles, et tema ja Trump peaksid kohtuma ja arutama Washingtonile Ukraina maavaradele ligipääsu andmise lepet enne, kui Trump kohtub Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga.