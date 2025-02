Saks: maavaralepingu rakendamisel peaks USA Ukraina julgeolekut tagama

USA president Donald Trump ütles Ukrainaga ilmselt sõlmitava maavarade lepingu kohta, et see annab Kiievile varustust ja õiguse edasi võidelda. Rainer Saksa sõnul tähendab see, et maavaradega garanteerib Ukraina endale USA tarned.

"Seda tuleks vaadata kontekstis, et nende relvade osas, mille USA on nõus Ukrainale andma, ei seata piiranguid nende kasutamisele. Ja see on varjatud ähvardus Venemaa suunal," ütles Saks.

Kuid Trumpi väljend "õigus edasi võidelda" on Saksa hinnangul pigem USA presidendi suva. "Ukraina kindlasti ei küsi nende käest luba," ütles Saks.

Kuigi Ukraina lootis, et maavarade lepingus on kirjas ka julgeolekutagatised, siis neid seal teadaolevalt ei ole. Saksa hinnangul ei tähenda see aga, et Ukraina jääks täielikult USA julgeolekugarantiideta.

"Ma võin ka USA-st aru saada, et ta ei taha selle lepinguga anda oma julgeolekugarantiisid Ukrainale. Aga selle lepingu loogika on selline, et kui see üldse kunagi täitmiseks pöörata, siis tegelikult peab USA mingil kujul Ukraina julgeolekut tagama. Siin on muidugi see moment ka, et kuna USA on tuumariik, siis globaalse heidutusvõimega tuumariigi garantii oleks Ukrainale väga suur pluss, mida Euroopa ei suudaks pakkuda. Aga lõpuks pole mingeid tõsiseltvõetavaid läbirääkimisi veel alanud," rääkis Saks.

Maavarade leping on Saksa sõnul diplomaatiline võit Ukrainale ja põhimõtteline samm ka selles suunas, et lähiajal võiks rahuläbirääkimised alata.

"Kui USA president ja Ukraina president selle maavarade lepingu allkirjastavad, siis see on väike diplomaatiline võit Ukrainale. See teeb Ukraina positsiooni palju kindlamaks vis-à-vis Venemaaga. Ma arvan, et see on väga suur samm või põhimõtteline esimene samm selles suunas, et mingi läbirääkimise protsess võiks lähiajal üldse kätte jõuda."

Saks ütles, et USA president on väga agar erinevatest sammudest avalikult kuulutama ja Venemaa kasutab seda ära. Näiteks on Trump öelnud, et USA ja Venemaa delegatsioonid kohtuvad sel nädalal, aga Venemaa võimude sõnul ei tea nad sellest midagi.

"Siin ongi probleem, et Trumpil on vaja näidata, et midagi toimub, lihtsalt ükskõik mis leping, järelikult see on mingi samm ja tema saab näidata, et ta sellega tegeleb. See on nõrk koht eriti suhetes Venemaaga. Venemaa kasutab seda ära, USA läbi selle päris palju kannatab," rääkis Saks.