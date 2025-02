Kindralmajor Karus: Ukrainal on endiselt võimalus sõjast võitjana välja tulla

Karuse sõnul iseloomustavad tema jaoks kolme sõja-aastat peamiselt kaks märksõna: sõjamajandus ja innovatsioon. Venemaa on ilmselgelt enda sõjamajanduse käima saanud, kuid ka Ukraina pole palju maha jäänud: droonide, sealhulgas pikamaadroonide väljaarendamine, lisaks raketid, lisas ta.

Küsimusele, kas sõda on jõudnud faasi, kus selle tulemuse otsustab see, kellel jätkub rohkem ressursse, vastas Karus, et küsimus on ka nii Venemaa kui ka Ukraina puhul nende liitlaste toetuses.

"Venemaa saab ilmselgelt abi Hiinalt, Iraanilt ja Põhja-Korealt: mingi osa relvasüsteeme, laskemoonast saab sealt. Ukraina puhul (on oluline) see panus, mille lääne liitlased lisavad sellele, mida nad ise valmistavad," lausus Karus.

Karuse sõnul pole ukrainlased olnud edukad ainult droonide väljatöötamisel ja tootmisel, sest sõjatööstuse oskusteave on Ukrainas olnud juba Nõukogude Liidu ajast saati.

"Nõukogude sõjatööstuse kompleksi tipptegijad ja -ettevõtted asusid Ukrainas. Ukrainal on tootmisbaas ja koolitusbaas kogu aeg olemas olnud. Küsimus oli, palju (Ukraina) saab ressursi sõjapidamiselt ümber suunata sellele, et sa suudad innovatsiooni tegema hakata, oma sõjatööstuse kiiresti käima panna kas või kuskil garaažis. Just selles aspektis, kuidas see aitab vastase erinevaid vahendeid ära nullida või tagab sulle kas või väikese eelise taktikaliselt," rääkis Karus.

Samas on Vene väed aeglaselt, aga järjekindlalt territooriumi juurde vallutanud. Karuse sõnul mängib selles oma rolli ressurss, mida lääs pole õigel ajal Ukrainale andnud.

"Teine asi, me kipume venelasi lihtsameelseteks pidama. Ma arvan, et kolm aastat on näidanud, et nad hoiavad väga hästi oma doktriinist kinni. See, mida nad praegu korraldavad terve rinde ulatuses, eriti seal, kus nad tahavad midagi saavutada, on puhtalt doktrinaalne tegevus. Ja see sõda on kindlasti neilt võtnud ära teatud ressursid, mis võimaldaks neil niinimetatud multidomeenilist sõda pidada," lausus Karus.

Karuse sõnul on hirmutav see, kuidas Venemaa on läinud tagasi rünnakute ja taktikate juurde, mis nõuavad paljude inimelude ohverdamist.

"Kuna tundub, et hetkel suudavad nad värvata inimesi, siis see annab neile võimaluse seda teha," märkis ta.

"Küll aga ma pean ütlema, et Ukrainal on endiselt täiesti võimalus olemas sellest konfliktist võitjana välja tulla. Venemaa on võidetav. Lihtsalt küsimus on selles, kas meil jätkub järjepidevust ja julgust vaadata: aga mis saab siis, kui Venemaa kokku kukub?" lisas Karus.