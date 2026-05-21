ISW: Venemaa loob infokeskkonda uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu

Ukraina droonivägede võitleja valmistamas ette kaugmaa ründedrooni starti. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / GENYA SAVILOV
Venemaa suurendab oma jõupingutusi, et luua infokeskkonnas tingimused võimalikuks tulevaseks agressiooniks Balti riikide vastu, leidis USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) oma äsjases analüüsis, milles ta käsitles Moskva süüdistusi Läti, aga ka Eesti ja Leedu vastu.

Venemaa välisluureteenistus (SVR) väitis esmaspäeval, 18. mail, et Ukraina väed valmistuvad droonirünnakuteks Venemaa tagala vastu otse Balti riikide, eelkõige aga Läti territooriumilt, kirjeldas Sõjauuringute Instituut. SVR teatas, et Ukraina droonioperaatorid on juba paigutatud Läti sõjaväebaasidesse ning vihjas ka, et Venemaa kavatseb rünnata väidetavaid Ukraina droonide stardikohti, viidates Läti sõjaväebaasidele.

Läti, nagu ka Eesti ja Leedu, juhid on korduvalt ümber lükanud Venemaa süüdistused, et lubavad Ukrainal kasutada oma õhuruumi või territooriumi Venemaa-vastaste rünnakute korraldamiseks. Moskva süüdistused põhinevad juhtumitel, kus Ukraina droonid on sattunud Balti riikide õhuruumi ning on sealt kas edasi Venemaale lennanud või seal alla kukkunud.

Sõjauuringute Instituut rõhutas, et Kreml kasutab Vene välisluureteenistust sageli äärmuslike ja alusetute narratiivide levitamiseks, mille eesmärk on destabiliseerida teisi riike ning õigustada Venemaa võimalikku sekkumist ja agressiooni.

SVR-i ähvardus Läti suhtes tuleb ajal, kus Rumeenia hävitaja tulistas teisipäeval Eesti õhuruumis alla Ukraina drooni pärast seda, kui Venemaa elektrooniline sõjapidamise vahend (EW) oli suunanud drooni Venemaa õhuruumist välja.

Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tõhhõi teatas 19. mail, et Venemaa jätkab Ukraina droonide ümbersuunamist Balti riikidesse elektroonilise sõjapidamise süsteemidega ning palus vabandust Eestilt ja teistelt Balti riikidelt tahtmatute intsidentide pärast.

ISW märkis, et teateid Ukraina droonide allakukkumisest Balti riikide ja Soome territooriumil, mis võib olla Venemaa elektroonilise sõjapidamise jõupingutuste tagajärg, on ka varem juhtunud.

SVR-i väide, et Ukraina väed kasutavad Balti õhuruumi ja territooriumi Venemaa ründamiseks, on jätk Venemaa juhtide püüdlustele valmistada ette tingimusi Balti ja Soome õhuruumi tulevaseks rikkumiseks või muude sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks Balti riikide vastu, kuna need on väidetavalt lubanud Ukrainal kasutada ründedroonide lennutamiseks oma õhuruumi, võttis ISW oma hinnangu kokku.

Venemaa ähvardusele reageerisid paljud Balti riikide liitlased, kes lükkasid Moskva väited ümber ning kinnitasid oma toetust Lätile ning Eestile ja Leedule.

Toimetaja: Mait Ots

ISW: Venemaa loob infokeskkonda uuteks rünnakuteks Balti riikide vastu

