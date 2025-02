Sel suvel esineb Eestis rekordiliselt palju suuri staare

Eesti suurimaid kontserdikorraldajaid Live Nation toob sel suvel ja sügise hakul Eestisse rekordilise hulga muusikas juba aastakümneid olulisena püsinud artiste nagu Justin Timberlake, AC/DC, Queens of Stone Age, Kylie Minogue ja Mogwai, kui nimetada vaid mõnda.

Küsimusele, miks on just sel aastal õnnestunud Eestisse meelitada nii palju suurnimesid, Live Nationi tegevjuht Eva Palm ühest vastust anda ei oska.

"Pikkade läbirääkimiste tulemusena. Õnne on olnud rohkem kui varem või olen rohkem tööd teinud. See oleneb ka sellest, mis artistid on saadaval – ja praegu on rohkem tuure. Oleme ka suutnud oma läbirääkimistes olla atraktiivsemad. Need põhjused ongi," sõnas Palm ERR-ile.

Ka kontserdikorraldaja Baltic Live Agency PR mänedžer Gunnar Viese ütles, et nemad korraldavad tänavu üle aastate kõige rohkem kontserte.

"Eks artistid on Eestisse kogu aeg tahtnud tulla, ja kui neid mõnel aastal on vähem olnud, siis on see olnud sellepärast, et logistiliselt pole asjad kokku jooksnud. Sel aastal on tuuride logistika olnud meie kasuks," ütles Viese.

Baltic Live Agency selle suve staaride hulka kuuluvad näiteks 50 Cent, Jean-Micel Jarre, Bryan Adams, samuti Manowar.

Eva Palm Autor/allikas: Mattias Mets

Muusikasõpru kallis piletihind ei takista

Hinnatundlikumad kontserdikülastajad on märganud, et kontserdipiletid on läinud kallimaks. Näiteks on odavam piletihind Justin Timberlake'i kontserdile umbes 90 eurot ja kallim 400 eurot, AC/DC esinemist saab vaadata hinnaga 130 eurot ja Queens of Stone Age'i pilet maksab 80 eurot. Selle kõrval tunduvad Mogwai piletihinnad – 40–55 eurot – päris soodsad.

"Ma ei oska öelda, kuidas teised kontserdikorraldajad oma eelarveid teevad või hinnastavad, aga meie mõtleme alati kõik pingsalt läbi, et hoida hinda nii normaalsena, kui vähegi saab. Meie artistid on teistest ka kordades kallimad. Sõltuvalt artisti tasust pead eelarve tegema, et endaga välja tulla," sõnas Palm.

Palm tõdes, et kõik hinnad on tõusnud.

"Promootorid on palju agressiivsemad, tehaksegi agressiivsemaid pakkumisi, nähakse võimalust, et turg võtab vastu. Paraku kõik läheb kallimaks. Lisaks artistitasule tulevad ka kontserdipaiga kulud ja ka käibemaksu tõus Eestis juulist," rääkis Palm.

Ostetakse pileteid aga sellegipoolest suurepäraselt, sõnas Palm.

"Imagine Dragons on välja müüdud, sinna pileteid juurde ei tule. Justin Timberlake ja AC/DC liiguvad sinna suunas. Meil ei ole mitte mingit põhjust olla mures nende kontsertide väljamüümise pärast. Juba praegu on AC/DC praktiliselt täismaja. Timberlake on väga hästi müünud. Kontsertide fännitsoonid on välja müüdud. Huvi on suur ja meie valikud on olnud igati õigustatud. Võime endaga rahul olla," sõnas Palm.

Kuigi reklaami teevad korraldajad kõigis lähiriikides, siis piletiostjaid tuleb piisavalt ka Eestist.

"Promome kontserte ka Soomes ja Lätis, kui see on regiooni ainuke kontsert, aga ei saa öelda, et platsil poleks piisavalt kuulajaid Eestist. Sõltub muidugi kontserdist: AC/DC ja Imagine Dragon toovad rohkem publikut väljast, Timberlake'il on Eestist rohkem kuulajaid, väljast vähem," rääkis Palm.

"Ostetakse – ei saa midagi halba öelda," sõnas ka Viese. "Põhimass on Eestist, aga on ka palju Soomet ja Lätit."

Sarnaselt Palmiga ütles ka Viese, et külastajate päritolu sõltub esinejast.

"Näiteks Manowaril on piletiostjaid paljudest eri riikidest. Neil on lojaalne kuulajaskond, kes reisib palju bändiga kaasa," sõnas Viese.

Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Lauluväljak teenib aegade suurima kasumi

Ülitihe kontserdisuvi on töörohke ent ka rekordiliselt kasumlik Eesti ühele suurimale välikontsertide toimumiskohale – Tallinna linnale kuuluvale Tallinna lauluväljakule.

"See aasta on märkimisväärne, sest nii palju suurkontserte pole lauluväljaku ajaloos kunagi toimunud," ütles SA Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

"Sel suvel pole ainult muusikalised suurüritused, vaid ka erinevad rahvusvaheliselt olulised spordisuurüritused. Kalender suursündmuste jaoks on lauluväljakul sel aastal väga tihe," rääkis Saareoja.

Suvi tuleb lauluväljakule rahaliselt väga edukas. "Laululava on sellel kursil, kus teenime kõige suuremat tulu aastate lõikes," tõdes Saareoja.

Kokku on suuremaid sündmusi lauluväljakul sel suvel 12.

"Aasta peale ei tundu see väga palju, aga iga üritus vajab ettevalmistust, pärast ka mahavõtmist ja järelkoristust ja uue peale panemist. AC/DC või Justin Timberlake'i või Imagine Dragonsi produktsioon ja lava ülesehitamine on väga võimas. Siin on kümneid ja kümneid rekasid, mis kõike seda tehnikat veavad. See teeb meie olukorra päris keeruliseks, et me nii palju suurüritusi jõuaksime ka ära teenindada," rääkis Saareoja.

Lava ülesehitamine võtab umbes viis päeva.

"On ka üritusi, kus räägime kolmest päevast, aga maailmamastaabiga artisti puhul võtab see kauem aega, sest neil on palju asju, mis reisivad nendega kaasas," sõnas Saareoja.

Nagu Unibet Arena, võtab ka lauluväljak juba mõned aastad piletiostjatelt ka haldustasu üks euro.

"Me panustame igal aastal hoone ja territooriumi arendustegevusse. Linn mõistagi ürituste puhul meid ei doteeri, see on hetk, kus lauluväljak peab leidma võimaluse teenida maksimaalset omatulu. See on tavaline praktika, et arendustegevuse maksab kinni külastaja," ütles Saareoja.