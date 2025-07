AC/DC kontsert mõjub Eesti turismisektorile positiivselt

Neljapäeval oli üle Tallinna näha rokiansambli AC/DC särkides inimesi. Lauluväljaku Mäe värava taga ootasid juba kella kahe ajal tulihingelised fännid väravate avamist.

"Kuskil kaks tundi juba ootame seda. See on ikka väärt elamus ikka, mida tasub tulla vaatama," lausus fänn Rainer.

Fänne on kogunenud nii Hispaaniast kui ka Venemaalt.

"See on ka selline väike elamus. Rahvaste integratsioon ja seda võis ka siin arvata, kui nii palju rahvast tuleb. AC/DC esimest korda Eestis! See on juba pidupäev. Ma juba hommikul tegin endale väikese sefiirikoogikese," sõnas väravate taga ootav Andres.

"Ma olen Portugalist. Olen nende suur fänn. Lähen neljateiskümnele või viieteistkümnele kontserdile sel tuuril," ütles Duarte.

Kui kohalikud võtavad pärast kontserti ette autosõidu koju, siis fännid kaugemalt jäävad Tallinnasse peatuma üleöö või isegi kauemaks.

Eesti hotellide ja restoranide liidu juhatuse liige ning Radisson hotelli juht Ain Käpp rääkis, et suurkontserdiga lisandnud välisturistide üle on tervel turismisektoril hea meel. Käpp märkis, et kui Radissoni hotellide peale on Tallinnas kokku 7000 tuba, siis nõudlus oli 10 000 toale.

"See on eksport ja see mõjutab turismi hästi palju ja mitte ainult hotelle, aga ka restorane, kaubandust, transporti, et ta on tegelikult tervele Eestile väga kasulik," sõnas Käpp.

Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts rääkis, et AC/DC suurkontserdi eel on Tallinki hotellide kõik 790 numbrituba täidetud ja seda nii juba mõned päevad.

Tubade hinnad on suurürituse ajal umbes kahekordsed. Suurem osa Tallinki hotellikülastajatest on tulnud Soomest, kuid huvi AC/DC vastu on Svartsi sõnul suur ka baltikumiüleselt.

"Sellest, kas ta meil talve aitab täiesti üle elada ma ei ole kindel, aga ta on kindlasti väga suureks toeks. See esinejate paraad, mis sellel aastal Tallinnasse on kokku kogutud, on meeletult uhke. Meil on väga-väga hea meel, et kontserdikorraldajad on selle riski võtnud ja selle listi nii uhkeks sel suvel korraldanud, sest avaturismi taastumisega, kogu selle hinnapoliitika ja hindade tõusu taustal, ei ole nii lihtne olnud," ütles Svarts.