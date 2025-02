Keldo sõnul riigil Tallinna linnahalli panustamiseks raha pole

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) ei näe võimalust, et riik kuidagi Tallinna linnahalli võimalikku ehitust või renoveerimist rahastada võiks. Küll aga sooviks ta, et riik oleks hea partner nii Tallinna linnale kui ka võimalikule erainvestorile.

Tallinna linnavaraamet tegi kaks nädalat tagasi ettepaneku algatada linnahalli ja selle lähiala uus detailplaneering, et kujundada piirkonnast tänapäevane sündmuskeskus ning avada linn merele. Ala jagatakse neljaks arendusalaks. Esmalt soovib linn jäähalli ümber ehitada konverentsikeskuseks.

Tallinna linnavara valdkonna abilinnapea Viljar Jaamu ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et linnahallist saab tulevikus Tallinna kõige kaunim hoone, ent jättis veel lahtiseks, kas linnahalli hoone on plaanis täielikult renoveerida või lammutada. Rääkides maksumusest, ütles Jaamu, et see selgub pärast eraarendajatega kokkuleppele jõudmist.

Erkki Keldo sõnul on ta linnahalli teemat Jaamuga arutanud turisminõukojas. "On selline hea tava, et me turismivaldkonna inimestega saame kokku iga poole aasta tagant, et vaadata suuremaid väljakutseid. Ja seal Tallinna abilinnapea tutvustas seda mõtet, et mida teha linnahalliga. Minu jaoks kõige olulisem on see, et seal oleks erainvestor ja konkreetne projekteerimisnägemus," ütles Keldo ERR-ile.

"Kas see siis on täiesti uue ehitamine, olenevalt, mis on muinsuskaitsepiirangud või olemasoleva renoveerimine, ma sellele ei oska hinnangut anda. Küll aga on

äärmiselt oluline, et seal oleks erainvestorist eestvedaja. Tallinna linn ja riik saavad olla partneriks. Ma ei tea, kas Tallinna linnal ka ressursse on, riigil kindlasti täiendavaid ressursse linnahalli suunamiseks ei ole," lausus Keldo.

"Aga eelkõige on olulisem, et kui on seal erinevad planeeringud, piirangud, et riik vaataks neid ja oleks võimalikult heaks partneriks ja pakuks lahendusi, kui erainvestor on huvitatud sinna investeerima," lisas ta veel.