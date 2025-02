Aaviksoo: kliimaministeeriumil ilmselt polegi usaldusväärseid arvutusi

Kliimaminister Yoko AlenderI sõnul on 2022. aastal Taani ettevõtte poolt Eleringile koostatud matemaatiline hinnamodelleerimine aluseks kliimaministeeriumis tuuleparkide tuleviku elektrihinna arvutustele.

"Ja sealt tuletati meie analüütikute poolt pisut konservatiivsem prognoos, et (ei piisa) mitte ainult meretuule mahust hinna alla tulemiseks, vaid me vajaksime sellist süsteemi, kus me aitame turule tulla nii maismaatuulel kui ka meretuulel," lausus Alender.

Kuid Alender tõdes, et ministeeriumi arvustes pole alati kasutatud täpseid andmeid, vaid eeldusi. Näiteks meretuuleparkide puhul peaks lisaks toetustele arendajad rajama parke toetuseta juurde sama suures mahus.

"Erinevate turupõhiste hindade modelleerimisel ongi väga palju etteprognoosimatust," nentis Alender.

Analüüs pakub välja 42 hinnastsenaariumit, kliimaministeerium valis neist välja üheksa Eestile enam sobivat varianti. Riigikontrolör Janar Holm ütles, et teisipäeval tutvustati talle seda analüüsi, kuid kliimaministeerium ei suutnud teda veenda, et need on parimad hinnamudelid.

"Kui me tahame soodsamat, konkurentsivõimelist ja puhast – nagu on peaminister öelnud – elektrienergiat, siis on väga oluline hinnakomponent selle juures, et kas see tõesti on parim hind. Me oleme tegelikult olukorras, kus me ei tea, mis juhtub 10 aasta jooksul tehnoloogias ja kõiges, aga me peame selle selguse saama parima tänase teadmisega. Minu meelest parimat tänast teadmist ei ole valitsusele ette antud, vaid pigem see lähtub ilmselgest soovist meretuuleparkide kaudu edasi liikuda," lausus Holm.

Teabenõude korras on kliimaministeeriumi arvutustega saanud tutvuda ka akadeemik Jaak Aaviksoo. Tema sõnul pole kliimaministeerium ühtki analüüsi teinud.

"Need päris analüüsi mõõtu välja ei anna. Need on kompileeritud erinevatest numbritest, mille päritolu ja arvutuse kohta on väga raske mingeid järeldusi teha. Ma täna olen seda meelt, et kliimaministeeriumil ilmselt usaldusväärseid arvutusi ei olegi. Ma arvan et tuleb kokku võtta uus seltskond ja vaadata üle, mis on tehtud ja mis oleks vaja veel teha ja kiiremas korras need analüüsid läbi viia veel enne, kui energiamajanduse arengukava jõuab riigikokku," lausus Aaviksoo.