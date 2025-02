Väiksemad ja uuemad parteid valmistuvad kohalikeks valimisteks

Parempoolsed langetavad suuremad valimiste seotud otsused märtsis toimuval volikogul ning aktiivse kampaania algab pärast seda.

"Noore erakonna jaoks suured linnad on prioriteet - Tallinn, Tartu, Pärnu. Aga kindlasti suurte linnade ümber vallad, kus meil on inimesed. Meil on hea meel tõdeda, et kuna Parempoolseid on üle Eesti, siis just praegu käib see töö, et vaadata, millistes valdades ja linnades me lõplikult kusagil välja läheme," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.

Suuremates linnades kavatsevad valimisvõitlusse asuda ka rohelised, kes soovivad keskenduda elukeskkonnale, ettevõtlusele ja toimetulekule omavalitsustes.

"Tallinn, Tartu. Ei välista, et ka Narva. Ei välista teisi suuremaid linnu. Aga kindlasti ka maapiirkondades, kus on täna kohaliku elu juhtimisel tõsine pankrot ja demokraatia defitsiit," ütles Roheliste erakonna kaasesimees Evelyn Sepp.

Erakond Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) avaldavad oma valimisprogrammi juba lähipäevil. Nimekirjade koostamine käib ning telgikampaania tänavatel on alanud.

"Välja läheme umbes paarikümnes omavalitsuses. Tartus, Pärnus, Viljandis. Kus me välja läheme, seal läheme ka resultaati tegema," rääkis ERK-i esimees Silver Kuusik.

Vabaerakonna valimiskonverents on märtsis ja siis kinnitatakse valimisprogramm. Erakond eelistab oma nimekirjadega minna välja väiksemates omavalitsustes, sest suurtes on kampaania kulukas.

"Varasemalt võttis Vabaerakond seisukoha, et osaleme valimisliitudes. Ma pigem näen seda, et me väiksemates omavalitsustes läheme oma nimekirjaga, aga suuremates võib tõesti kellegagi seljad kokku panna," rääkis Vabaerakonna esimees Märt Meesak.

Ettevalmistusi kohalikeks valimisteks teeb ka erakond KOOS. Oma nimekirjaga tahavad nad minna välja Tallinnas, Ida-Virumaal ning ka Harjumaa- ja Tartumaa valdades.