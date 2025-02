Kohtla-Järve kardirada võib sügiseks korda saada

1980. aastate keskel valminud Kohtla-Järve kardirada on juba kaua paremat saatust oodanud. Seni pole linn ja võimalikud arendajad suutnud ebaõnnestunult projekteeritud rajatist tööle saada.

"Asi on selles, et see on väga-väga kallis objekt ning linn pole osanud leida toetust kardiraja ehitamiseks ja nii see ongi jäänud tegemata," selgitas Kohtla-Järve arenguvaldkonna juht Riina Ivanova.

"Ma olen seal kunagi võistelnud ja ma arvan, et seal rajal polegi rohkem olnud kui üksainuke võistlus. Kurvid nad tegid ja kurvid on küll toredad, aga nad unustasid kurvide vahele sirged ehitada. Aga praegu läheb see kõik ümberehitamisele," rääkis MTÜ Kardirada juhatuse liige Jüri Moor.

Enam kui kilomeetri pikkune Kohtla-Järve kardirada loodetakse valmis ehitada selle aasta sügiseks. Kardivõistluste korraldamine jääb kardirajal kõrvaltegevuseks.

"Eriliseks teeb tema see, et ta oleks kõige rohelisem kardirada, mis siin piirkonnas oleks. Meil ei ole Eestis ühtegi kardirada, kus välitingimustes sõidaks igapäevaselt elektrikardid. Meie põhiasi on see, et päikeseenergial laetavate elektrikartidega saaks hobitajad sõita," rääkis Müür.

Õiglase ülemineku fond toetas Kohtla-Järve kartodroomi 1,5 miljoni euroga. Kokku on rajatise maksumus üle 2,3 miljoni euro.