Suurbritannia peaminister Starmer kohtub Valges Majas Trumpiga

Trumpi sõnul arutavad nad Briti valitsusjuhiga paljusid asju, sealhulgas ka Venemaa ja Ukrainaga seonduvat ning kahe riigi vahelisi kaubandussuhteid.

Trump ütles kõneluste eel, et Suurbritannia on eriline koht ja Starmer eriline mees.

Varasemalt on USA administratsioon andnud teada, et Trump on väga rahul Starmeri sellenädalase teatega, et Suurbritannia tõstab aastaks 2027 oma kaitsekulutused praeguselt 2,3 protsendilt 2,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Starmeri kohtumine Trumpiga järgneb USA ja Venemaa ametnike hiljutisele kohtumisele Türgis, mida Moskva on nimetanud lootustandvateks.

Starmer on teine ​​Euroopa liider, kes kohtus sel nädalal Trumpiga.

Esmaspäeval külastas Washingtoni Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Kohtumisel ilmnesid kahe riigijuhi erimeelsused seoses Venemaa sõjaga Ukrainaga ja USA püüdlustega kiirele relvarahu sõlmimisele.

Reedel saabub Valgesse Majja Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et allkirjastada maavarade lepe.