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Briti meedia: üha enam märke viitab Starmeri peatsele tagasiastumisele

Välismaa
Briti peaminister Keir Starmer
Briti peaminister Keir Starmer Autor/allikas: SCANPIX/Peter Macdiarmid/Pool via REUTERS
Välismaa

Üha enam märke viitab sellele, et esmaspäeval teatab Briti peaminister Keir Starmer oma tagasiastumisest, kirjutab Briti rahvusringhääling BBC.

Mitmed valitsusringkondade allikad rääkisid BBC-le, et peaminister võib lahkumisotsusest teatada juba esmaspäeval. Starmer on seni kinnitanud, et ei lahku ametist ning võitleb oma positsiooni eest erakonna juhina. Viimase 48 tunni jooksul on aga valitsuse meeleolu muutunud. 

Sündmuste kiiret arengut kinnitasid ka ettevõtlusminister Peter Kyle'i pühapäeval hommikul tehtud väljaütlemised BBC-le. Tema sõnul teeb peaminister seda, "mis on riigile parim". Kyle lisas, et Starmer hindab praegu poliitilist reaalsust ning eesseisvaid väljakutseid.

Peaministri probleemid on juba mõnda aega süvenenud. Leiboristid said viimastel Briti kohalikel valimistel lüüa. Tööpartei saadikute hinnangul ei pruugi probleem olla erakonnas, vaid selle juhis. Usutakse, et peaminister on isiklikult ebapopulaarne ning pidurdab erakonna arengut.

Makerfieldi vahevalimiste tulemus näib olevat viimane piisk karikasse. Starmeri erakonnakaaslane Andy Burnham saavutas valimistel ülekaaluka võidu, edestades selgelt Nigel Farage'i Reformiparteid. Tööpartei saadikutele, kes murdsid pead, kuidas Farage'i erakonnale vastu astuda, on nüüd tekkinud juhikandidaat, kellel on varasemad ja tõestatud tulemused just selles vallas.

Kümned parlamendiliikmed nõudsid Starmeri tagasiastumist juba varem. Alates neljapäevast on see nimekiri pikenenud ning eraviisiliselt on lahkumisnõudega ühinenud ka mitmed mõjukad ministrid. 

Asjaolu, et välisminister Yvette Cooper, siseminister Shabana Mahmood ja transpordiminister Heidi Alexander on teadaolevalt soovitanud peaministril lahkuda, kuid püsivad endiselt oma ametikohtadel, näitab selgelt Starmeri autoriteedi kokkuvarisemist, rõhutas BBC.

Burnham on nüüdseks ülekaalukas soosik Ühendkuningriigi järgmise peaministri kohale. Kui Starmer peaks lähipäevil tagasi astuma, kerkib küsimus, kas juhivalimistel üldse mingit konkurentsi tekib. 

Endine terviseminister Wes Streeting on alati kinnitanud oma soovi kandideerida. Nüüd aga leiavad tema toetajad, et peaministrikandidaadid peaksid tuleviku osas omavahel läbi rääkima. On viiteid võimaliku kokkuleppe sõlmimisele (kuigi Streetingi meeskond väidab esialgu, et nende seisukoht pole muutunud).

On alati võimalik, et keegi teine astub samuti võitlustulle, kuid uuel kandidaadil poleks palju aega, et koguda peaministrivalimistele pääsemiseks vajalik 81 parlamendiliikme toetus.

Järgmine küsimus puudutab ajastust – millal uus peaminister ametisse astuks?  Tööpartei parlamendifraktsioonis puudub üksmeel selles osas, milline näeks välja korrapärane võimu üleandmine ja kui kaua see aega võtaks.

Mõned mõjukad isikud Burnhami leerist soovivad võimu üleandmist septembri lõpus toimuva Tööpartei aastakonverentsi paiku. Nende hinnangul annaks see aega valitsemiseks valmistuda ja tagaks, et uude ametisse asudes saaks kohe tegutsema asuda.

Teised Burnhami toetajad peavad sellist ajakava aga liiga aeglaseks. Nad väidavad, et kolmekuuline vahevalitsus seiskaks valitsuse töö, kuna spekulatsioonid Burnhami plaanide ümber kasvaksid palavikuliseks. "Lõputud spekulatsioonid varjutaksid tema võimaluse end juhina kehtestada," nentis üks minister.

Üheks oluliseks küsimuseks, mille üle juba elavalt spekuleeritakse, on see, kelle Burnham rahandusministriks nimetaks. Viimastel päevadel on mitmed parlamendiliikmed näinud selles otses võitlust energeetikaminister Ed Milibandi ja siseminister Shabana Mahmoodi vahel. 

Nüüd aga eeldatakse, et Burnhami peaministriks saamise korral jätkab Mahmood oma praegusel ametikohal. Milibandi võimalik saamine rahandusministriks tekitab tõsist meelehärmi Tööpartei paremtiivas, kus nähakse selles selget nihet vasakule.

"Kui Miliband osutub valituks, on umbes 100 Tööpartei saadikut algusest peale maruvihased," ütles üks minister. Ametiühingu Unite peasekretär Sharon Graham on juba avalikult kutsunud Burnhamit üles Milibandi ametisse mitte määrama.

Burnham ja tema toetajad on sel nädalavahetusel madalat profiili hoidnud. Nad soovisid anda Starmerile aega Makerfieldi tulemuste analüüsimiseks ja oma tuleviku osas iseseisvale järeldusele jõudmiseks. Üha enam märke viitab sellele, et just nii ongi minemas. Lähimad päevad võivad osutuda äärmiselt otsustavaks nii Tööparteile kui ka kogu riigile.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

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