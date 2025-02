Balti riigid pole Londonisse Ukraina sõja arutelule kutsutud

Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas neljapäeval Valges Majas koos Donald Trumpiga peetud pressikonverentsil, et kutsub 18 Euroopa riigi esindajad pühapäevaks Londonisse arutelule Ukrainas käiva sõja üle.

Kõnelustest võtavad osa ka NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Balti riikidest ei ole ükski kohtumisele kutsutud. Selle asemel peab Starmer Balti riigijuhtidega pühapäeva hommikul telefonivestluse.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et Balti riigid peaksid sellistel kohtumistel olema füüsiliselt kohal vaatamata sellele, et toimub palju suhtlemist ka teisel kujul ja Euroopa Liidu raames.

"Minule isiklikult see ei meeldi. Ma tean küll, et see konsultatsioon käib ka virtuaalselt, nagu oli (Prantsusmaa presidendi Emmanuel) Macroniga kohtumine videosilla vahendusel, ja väga palju omavahelist suhtlemist toimub ka Euroopa Liidu kontekstis, näiteks välisministrid saavad järgmisel nädalal erakorraliselt kokku, ka ülemkogul Euroopa Liidu valitsusjuhid," rääkis Mihkelson.

"Aga ma arvan, et kõik sarnased kohtumised, mis nüüd Suurbritannia läbi viib, kus küsimuse all on ka meie kontinendi julgeolek ja kui need samad liidrid aeg-ajalt ikka ju vihjavad, et kui me ei suuda Ukrainas Venemaad peatada, siis järgmisena võivad ohtu sattuda just Balti riigid, siis ma arvan, et selles kontekstis on täiesti möödapääsmatu, et me peaksime olema ka füüsiliselt kohal sellistel kohtumistel. Ma tean, et meie diplomaadid selle nimel ka tööd teevad, aga fakt on see, et optiliselt ei ole see väga hea," lisas ta.