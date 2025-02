Ees on sombused päevad

Lähipäevad on sombdused ja mitmel pool sajab.

Reede öö on pilvine. Lääne-Eestis sajab mõnel pool vähest vihma ja lörtsi, Ida-Eestis kohati lund, sekka ka jäävihma. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1 kuni +2, Ida-Eestis -1 kuni -6 kraadi.

Hommikul sajab üksikutes kohtades vähest vihma ja lörtsi, Lõuna-Eestis ka jäävihma, ida pool lund. Mitmel pool udutab ning Kesk- ja Ida-Eestis püsib jäiteoht. Tuul on nõrk ja muutlik ning temperatuurinäit jääb vahemikku -3 kuni +2 kraadi.

Päev on pilves, siin-seal lühiajaliste selgimistega. Mõnel pool sajab vähest vihma ja lörtsi ja kohati on veel udu ja jäidet. Muutliku suunaga tuul puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis ning õhusoe tõuseb kuni +5 kraadini.

Vähest lund, lörtsi ja vihma jagub ka laupäeva ja pühapäeva, öösel on keskmiselt -2, päeval +2 kuni +3 kraadi.

Esmaspäev tuleb peamiselt sajuta ning vihma ja lörtsi sajab alles õhtupoole. Teisipäevaks õhutemperatuur veel pisut tõuseb, öö ja hommik on sajune ning sadu harveneb pärastlõunaks.